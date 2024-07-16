Darphane'den yeni madeni para kararı

Enflasyon madeni 25 kuruşluk paraları yedi bitirdi. Darphane de bu paraları basmaktan vazgeçti. Çünkü 6 aydır 25 kuruşluk madeni para piyasaya sürülmüyor.

Darpane verilerine göre bu yılın ilk altı ayında ceplerimizde 699 milyon 197 bin 945 liralık madeni para dolaştı. Yılın ilk yarısında Darphane'nin 25 kuruş basmayı durdurduğu ortaya çıktı. Çünkü iddialara göre bu altı aylık dönemde 25 kuruşluk madeni para piyasaya hiç sürülmedi. Aynı dönemde en çok 1 liralık madeni para tedavüle girdi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın altı aylım bölümdü tedavüle çıkan madeni para miktarı 432 milyon 895 bin 107 adet olarak, kayıtlara geçti.

Tedavüle verilen bozuk paraların değeri ise 699 milyon 197 bin 945 lira olarak tahmin edildi.

Altı aylık dönemde 77 milyon 908 bin 607 adet 5 lira, 280 milyon 800 bin adet 1 lira, 54 milyon 94 bin 500 adet 50 kuruş, 16 milyon 602 bin adet 10 kuruş, 2 milyon 814 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.