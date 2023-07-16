Darülaceze’de büyük skandal. 300 bin lira çaldı suçu koronaya attı

Darülaceze’de bağışları toplamakla görevli bir kişinin 300 bin lirayı kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı. Soruşturma tutanağına göre çalışan ifadesinde suçu koronavirüse attı.

Darülaceze’de büyük skandal. 300 bin lira çaldı suçu koronaya attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Darülaceze Başkanlığı’nın bağış kabul bölümü çalışanı M.A’nın, kuruma gelen nakit bağışlarıyla ilgili usulsüzlük yaptığı iddia edildi. M.A’nın kuruma gelen nakit bağışları kurum hesabına yatırmadığı ve gelen bağışlara sahte makbuz keserek söz konusu bağış paralarını şahsi giderleri için kullandığı öne sürüldü.

Kuruma bağış yapan bir yurttaşın konudan şüphelenmesi üzerine yönetimin M.A’yı bağış kabul bölümündeki görevinden aldığı ve emlak şube müdürlüğüne görevlendirdiği iddia edildi. M.A.’nın şahsi hesabına geçirdiği paranın ise 300 bin TL olduğu ifade edildi.

AKILALMAZ SAVUNMA

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Tufan’ın haberine göre, tutanakta M.A’ya, “2020-2023 yılları arasında nakdi bağışları kurum hesabına niçin yatırmadınız” diye soruldu. M.A. ise şu yanıtı verdi:

“Pandemi döneminde koronavirüsün paradan bulaştığını duydum. Bu yüzden bende paraya dokunma fobisi oluştu. O yüzden bağışları da diğer arkadaşlara aldırıyor ve kimse yanımda yoksa hemen çekmeceme koyuyordum. Toplanan paraların birikmesi bu yüzdendir.”

M.A’ya makbuzları neden elektronik değil de el yazısı ile kestiği soruldu. M.A. da “Nedeni kurumda sıklıkla yaşanan elektrik kesintileridir. Tarih atılmamasını ise pandemide sağlıksız oluşumun etkisinden demek ki hiç fark edemedim” dedi.

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

“Göreviniz bittikten sonra kurum hesabına 12 Bin TL ve 92 bin TL civarı toplu para yatırdınız mı?” diye sorulunca M.A. da, “Yatırdım. Tarihleri tam hatırlayamıyorum. Bu unutkanlık hâlâ devam ediyor. Parayı zamanında yatırmamakla ne kadar büyük bir hata yaptım. Özür diliyorum” ifadesini kullandı.

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