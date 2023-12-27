DASK'tan 'ağır hasarlı konut' açıklaması

Erdal Turgut, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonucu ağır hasarlı olarak belirlenen ancak sonradan hasar durumu orta hasarlıya dönen konutlarla ilgili değerlendirmeler yaptı. Son yapılan tespitlerde hasarın artması halinde ödenen tazminatın farkını hızlıca verdiklerini ifade eden Turgut, bazı durumlarda ise tam tersinin yaşandığını belirtti.

Turgut, deprem bölgesindeki vatandaşlara bir ev için yardım sağlandığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Bu bölgede birden fazla evi olan vatandaşlarımız da var. Onlar hak kaybına uğramamak için evlerini, konutlarını güçlendirerek yaşamayı tercih edeceklerini söylediler.

AFAD’ın yayınladığı genelgeye göre orta hasarlı konutlar ağır hasarlı gibi işlem görecek ama bu konutlarını güçlendirmek isteyenlere izin verilecek. Konutunu güçlendiren vatandaşlar burada yaşamaya devam edecek.” Turgut, deprem bölgesindeki hasar durumu değişikliklerinin çoğunlukla vatandaşların itiraz ve talepleri sonucu olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Bu değişiklikler çoğunlukla vatandaşlarımızın itiraz ve talepleri sonucu oluyor. Bu itirazların en önemli nedenlerinden biri de tam hasar tespiti yapılarak yıkılması kararlaştırılan bina sahiplerinin, binalarını güçlendirerek yıkımdan kurtarmak istemeleri. Bu durumda, tam hasar olarak tespit edildiği için DASK tarafından vatandaşlara tam hasar ödemesi yapılan bu konutların hukuki durumu kalmamış oluyor.”

“GÜÇLENDİRME SONRASI KONUTLAR TEKRAR DASK KAYITLARINA ALINIYOR”

Erdal Turgut, 6 Şubat’ta olan depremlerden sonra çok çabuk harekete geçerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “yıkılacak veya yıkılmış” dediği binaların tazminatını ödediklerini söyledi. Ağır hasarlı tazminat ödenen ancak hasarı orta hasarlıya dönen konutların sahiplerinin ödedikleri tazminatın farkını geri vermesi gerektiğini tekrarlayan Turgut, şu ifadeleri kullandı: “Çünkü o ev bizim gözümüzde tam hasar ödendikten sonra artık bizim üretim listemizden çıkıyor, kara listeye giriyor. Başka bir deyişle artık DASK yapılamaz duruma geliyorlar. Bu yüzden güçlendirilerek tekrar yaşanabilir hale getirilecek konutların tapu, elektrik ve su işlemlerinin yapılabilmesi için DASK kayıtlarına tekrar alınması gerekiyor.

Sonuç olarak, binaların son hasar tespitine göre daha önce yapılan hasar ödemesinden fazla olan kısım iade edilmektedir. Yıkılması gerektiği söylenen ancak son genelge veya yapılan itirazlar sonucu orta hasarlıya dönüşen ve güçlendirilerek yaşamaya devam edecek binalar için ödediğimiz tazminatın fazla kısmının iade sürecini başlatıyoruz. Farkın iade edilmesi ve güçlendirilmesi sonrası artık konut kara listeden çıkacak ve normal olarak değerlendirilebilecek.” Turgut, “Orada zaten tespit değişiyor. Biz ağır hasarlıya göre ödeme yapmışız, tam ödemişiz ama Bakanlığa yapılan itiraz sonucu bu orta hasarlıya dönüşmüş ve artık yıkılmaktan vazgeçilmiş olan binalardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu artık bizim gözümüzde de orta hasarlı bina. Yüzde 50 tazminat ödenecek bir bina. Biz yüzde 100 ödemişsek aradaki farkı vatandaşlarımız bize iade ediyor.” dedi.

"HATALI TESPİTLER NEDENİYLE DE RİSK DURUMU DEĞİŞEN ÖRNEKLER VAR"

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, hasar durumunun değişmesi hususunun maddi hatalara yapılan itirazlar sonucunda da görülebildiğini belirterek, "Yani tespit yapılırken zaman zaman maddi hatalar da görülebiliyor. Mesela çok acıdır, geçen gün bir eksper için yol tarifi istediğimizde, orada bir tane teyzemiz, 'Ya çocuğum sokak yok ki nasıl tarif edeyim sana' diyor. Maalesef öyle durumlar da var. Hatalı tespitlerden de kaynaklanan hasar durumu değişikliği söz konusu. Bu gibi durumlarda süreç aynı oluyor." diye konuştu.

Ağır hasarlı kategorisinde çıkarılıp güçlendirildikten sonra konuta tekrar DASK yaptırılabildiğini dile getiren Turgut, "Güçlendirmesini yaptırdıktan sonra bizim için artık normal bir bina haline geliyor." ifadesini kullandı.

"BİZİMLE İLETİŞİM KURANLARA YOL GÖSTERİYORUZ"

Erdal Turgut, hasar durumu değiştiği için DASK tarafından ödenen tazminatın bir kısmının iadesi sürecine ilişkin, "Bizimle bağlantı kuranlara yolunu gösteriyoruz. Diğerlerine de biz gideceğiz, soracağız, sigortalılarımıza kolaylık da sağlayarak çözüm yolu bulacağız. Dolayısıyla çok bir endişelenecek durum yok orada." açıklamasında bulundu.

DASK yaptırılan tüm konutlar için kurum tarafından tazminat ödendiğini dile getiren Turgut, bu konuda zaman zaman farklı bilgilerin dolaşabildiğini ancak sigorta yaptırılan her bağımsız bölüm için hasar tazminatı ödediklerini sözlerine ekledi.