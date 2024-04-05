Datça eski belediye başkanının ikinci bombası patladı. Kaydedildiğini bilerek bakın neler söylüyor

CHP’li Datça Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde, eski Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın sözleri tepkiyle karşılandı. Gürsel Uçar’ın konuşması sırasında, sağ ideolojiyi benimseyenlere yönelik söylemleri gündem olurken, aynı zamanda eleştirilerin hedefi oldu.

Uçar, devir teslim töreni esnasında, “Oy vermeyenler verdik diyecek, gelmeyenler geldik diyecek. Yine bu parti de, bize sahip çıkacak. Bizlere umut yaratacak. Bu mutluluğu hepimize armağan edecek yine partililerimizdir diye düşünüyorum. Sağcılar yağcıdır, kanmayın. Solculara sahip çıkın.” İfadelerini kullandı.

MHP ADAYI İÇİN “FAŞİST” DEMİŞTİ

Gürsel Uçar, tören sırasında Datça’da ikinci sırada yer alan MHP’nin adayı Feyzullah Gülada’ya "Faşist" diyerek "İyi ki kazanamadı" ifadesini kullanmıştı. “MHP’li faşist birisine belediyeye aldığımız CHP’li işçilerin ‘başkanım’ demesini içime sindiremiyorum” ifadelerini kaydeden Uçar’ın bu sözleri, ilçede tepkilere yol açmış ve CHP yönetimin konu hakkında açıklama yapmasına neden olmuştu.

CHP’den yapılan açıklamada, "Önceki dönem belediye başkanının devir teslim töreninde kullandığı ifadeler partimizin ve yeni belediye yönetimimizin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.” İfadelerine yer verilmişti.