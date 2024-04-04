CHP'li Datça Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler. Partisi bile açıklama yapıp kınadı

CHP'den tekrar CHP'ye geçen belediyede eski başkan Abdullah Gürsel Uçar, ikinci sıradaki MHP adayı Feyzullah Gülada için "Faşist" diyerek, "iyi ki kazanamadı" ifadelerini kullanmıştı.

Bu konuşma ilçede tepki ile karşılanırken, CHP ilçe yönetiminden açıklama geldi. Datça İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önceki dönem belediye başkanının devir teslim töreninde kullandığı ifadeler partimizin ve yeni belediye yönetimimizin resmi görüşünü yansıtmamaktadır" denildi.

Datça Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP adayı Aytaç Kurt 7.325 oyla kazanırken, Cumhur İttifakı adayı MHP'li Feyzullah Gülada 6.218 oyla ikinci olmuştu.