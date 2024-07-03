Datça'da antik kentte meclis toplantısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Datça'da antik kentte meclis toplantısı

Datça Belediyesi bu ayki meclis toplantısını Knidos antik kentinde yaptı. Küçük tiyatroda toplanan meclis Datça'nın sorunlarını masaya yatırdı.

Datça Belediyesi meclisi dün saat 18.30'da Yazı Mahallesinde bulunan Knidos Antik Tiyatroda olağan olarak toplandı.

Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Knidos'un demokrasinin beşiği olduğunu ifade etti. Kurt, "Demokrasi halka dayanarak oluşur. Datça'nın sahillerini halka açacağız. Şezlong istilasına son vereceğiz. Bu konuda önümüzdeki haftadan itibaren radikal adımlar atacağız. Ayrıca ruhsatlık mekanların müzik kirliliği yapmasına asla göz yummayacağız" diye konuştu.

İlçede mezarlık sıkıntısı yaşandığına değinen Başkan Kurt, bu konuda bakanlıkla görüştüklerini, gerekirse ikametgahı Datça'da olmayana mezar yeri verilemeyeceğini de vurguladı.

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