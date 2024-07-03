Datça'da antik kentte meclis toplantısı

Datça Belediyesi meclisi dün saat 18.30'da Yazı Mahallesinde bulunan Knidos Antik Tiyatroda olağan olarak toplandı.

Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Knidos'un demokrasinin beşiği olduğunu ifade etti. Kurt, "Demokrasi halka dayanarak oluşur. Datça'nın sahillerini halka açacağız. Şezlong istilasına son vereceğiz. Bu konuda önümüzdeki haftadan itibaren radikal adımlar atacağız. Ayrıca ruhsatlık mekanların müzik kirliliği yapmasına asla göz yummayacağız" diye konuştu.

İlçede mezarlık sıkıntısı yaşandığına değinen Başkan Kurt, bu konuda bakanlıkla görüştüklerini, gerekirse ikametgahı Datça'da olmayana mezar yeri verilemeyeceğini de vurguladı.