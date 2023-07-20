Datça'da bir kişi zeytin ağacına asılı halde bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen olayda Ö. Karacan (60) isimli şahıs sahibi olduğu marketten çıkarak uzun süre geri dönmedi.

Karacan'ın sağlığından endişe eden yakınları şahsı mahallede aramaya başladı.

ZEYTİN AĞACINA ASILI HALDE BULUNDU

Karacan, vatandaşlar tarafından sahibi olduğu marketin 200 metre uzaklığında bulunan dere yatağındaki bir zeytin ağacına asılı vaziyette bulundu.

Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karacan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

İNTİHARDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Karacan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, sağlık probleminin olduğu ve bu nedenle kendini asarak hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.