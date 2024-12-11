Datça'da deprem (11 Aralık 2024)

AFAD verilerine göre; Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 07.44'te gerçekleşirken yerin 9.1 km altında oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-11
Saat:07:44:18 TSİ
Enlem:34.82722 N
Boylam:27.05611 E
Derinlik:9.1 km
Detay:https://t.co/XTwZwzaTDM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'ne göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Datça, tarafında da hissedildiği belirtiliyor. Yerin 11.8 km altında meydana gelen deprem, saat 07.44'te gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 11, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/hgJkCZ0xL9
11.12.2024, 07:44:15 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 11.8 km#Kandilli
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