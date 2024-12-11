Datça'da deprem (11 Aralık 2024)

AFAD verilerine göre; Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 07.44'te gerçekleşirken yerin 9.1 km altında oldu.

Kandilli Rasathanesi'ne göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Datça, tarafında da hissedildiği belirtiliyor. Yerin 11.8 km altında meydana gelen deprem, saat 07.44'te gerçekleşti.

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