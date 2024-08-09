Datça'da halkın denize ücretsiz gireceği yer kalmadı. Belediye başkanı çevrecilere "Halk Dalkavukları" dedi

YENİÇAĞ - Özel Haber / Sedat KAYA

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, sahillerin işletmeler tarafından işgal edilmesini eleştiren vatandaşlar için "Halk dalkavukluğu yapıyorlar" dedi.

Belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Aytaç Kurt, “Koyların hali perişan. Vatandaş gitmiş orada tuvalet yok duş yok. Bu vatandaşın nerede gireceği konusunda halk dalkavukluğu yaparak halkı üstümüze salıyorlar” dedi.

Vatandaşın kendi çözümünü üretmesinin gerektiğini söyleyen Başkan Kurt; “Bu sadece bizim değil sahillerde denize giren vatandaşın da sorunu. Çevreyi temiz tutmasını, çöpünü gerekli yere atmasını, bunları öğretemezsek yapamazsak olmaz” diye konuştu.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Başkan Aytaç Kurt’un bu açıklaması büyük tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar sosyal medyadan belediyenin halktan özür dilemesi gerektiği belirtirken, kentte kıyı işgallerine karşı yoğun mücadele veren Şezlongsuz Datça İnisiyatifi yayınladığı açık mektupla Başkan Kurt’u ağır şekilde eleştirdi .

Başkan Kurt’a 10 soru yönelten Şezlongsuz Datça İnsiyatifi şu ifadeleri kullandı.

Kıyı savunucularına, kıyılardaki kamusal hakları savunan yurttaşlara “halk dalkavukluğu yapıyorlar” demişsiniz.

Size sormak istiyoruz: Göreve geldiğinizden beri, önemli bir kısmı da seçmeniniz olan halkın kıyı işgallerinin sonlandırılması taleplerini ne kadar dinlediniz?

Kıyılarla ilgili izlediğiniz politikalarda, yıllardır kıyılar için mücadele eden Datçalıları ne kadar sürece kattınız? Halkçı belediyecilik siyasetiniz ve vaatleriniz doğrultusunda, örneğin kıyı politikanızı oluştururken Şezlongsuz Datça İnisiyatifinin görüşlerini dikkate almayı hiç düşündünüz mü?

Bizler kıyı savunucuları olarak, mücadele gücümüzü kamusal haklılığımızdan alıyoruz. Bize çapulcu diyenlere yıllar önce verdiğimiz cevabı, dalkavuk diyenlere de hatırlatmak isteriz. Bizler binlerce dalkavuktan oluşan halkız, sizler önce yaşam alanlarını savunan Datçalılardan özür dileyecek ve sonra kıyıları koruma konusunda verdiğiniz sözleri tutacak mısınız?”

Üç tarafı denizle çevrili, 248 kilometre sahil uzunluğu olan Datça'da işletmelerin şezlong istilası nedeniyle halk bedava denize girecek yer bulmakta zorlanıyor.