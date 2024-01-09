Datça’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Datça İskele Mahallesi Fatih Camii yanı Sekban Apartmanı’nın birinci katında bulunan evde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu’nun İstanbul’da yaşayan oğlu kendisine ulaşamayınca yakınlarını arayarak durumu bildirdi.

Yakınları tarafından defalarca çalınan kapıyı kimse açmayınca, pencereden evin içine bakan akrabaları yaşlı vatandaşın evde yerde hareketsiz şekilde yattığını gördüler.

112 Acil Çağrı Merkezine durumun iletilmesi sonrası olay yerine 112 ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kapıyı çilingir vasıtasıyla açarak eve girdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.