Datça’daki ÖÇK katliamı yargı dur dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyeleri devre dışı bırakarak turizm bölgelerinde imar yapma hevesi hız kesmeden sürerken yargının doğaya sahip çıkan son kararı Muğla Datça’dan geldi.

Türkiye’nin gözbebeği Özel Çevre Korumu Bölgesi ilan edilen Datça’da 1/25000’lik planda MUTLAK TARIM sahası olarak ayrılan araziye turizm ve ticaret imarı verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar işlemini Muğla 3. İdare Mahkemesi bozdu ve Datça Belediyesi başlayan inşaatı mühürledi.

BELEDİYELERİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’ndeki kaçak yapıları ile ilgili olarak Bodrum Belediyesi tarafından yıkım kararı verilen KANE İnşaat’a ait Datça Kızlan’daki 4641 ve 46557 parseldeki 39 dönüm arazi, hem Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde hem de hemen yanı başında 1. Derece Sit alanları olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı skandal bir kararla araziye hem ticaret, hem turizm imarı vererek Muğla Büyükşehir ve Datça Belediyelerini devre dışı bıraktı.

BAKANLIK TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLDÜ

KANE inşaat tarafından istenen özel imarla araziye 6 bin 59 m2 kapalı sahası olan 3 katlı bir otel ve 2 bin 810 m2 büyüklüğünde 2 katlı ticari bölümler yapılması bakanlık tarafından uygun görüldü.

Ancak bölgenin ÖÇK kapsamında olması ve parsele aralarında başka parseller olmasına rağmen özel olarak imar verilmesi Datça Belediyesi tarafından yargıya taşındı.

İNŞAATI MÜHÜRLEYEREK DURDURDU

İmar değişikliğinden hemen sonra KANE inşaat, arazide inşaata başlarken Muğla 3. İdare Mahkemesi, bakanlığın yapmış olduğu imar planını birçok nedenden bozdu.

Bu karar üzerine Datça Belediyesi inşaatı mühürleyerek durdurdu.

Yargı kararından sonra bakanlığın bahse konu arazide yeni bir imar planı yapma ısrarında olmadığının Datça Belediyesi yetkililerine şifaen iletildiği öğrenildi.