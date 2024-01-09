Daum'dan kötü haber. Christoph Daum kimdir?

Tecrübeli teknik adam Christoph Daum iki yıldır kanserle mücadele ediyor.

Alman çalıştırıcının 20 kez kemoterapi görmesine rağmen akciğer kanserini henüz yenemediği için tedaviye devam etmesi gerekiyor.

Daum'un doktorunun ünlü teknik adama Tayland'a gitmesi için izin vermesi de soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yeni yılı Avusturya'da geçirdikten ve eşiyle birlikte Köln'de bir karnaval etkinliğine katıldıktan sonra Daum Tayland'a gitti.

Doktor izniyle Leverkusen'in eski teknik direktörü Reiner Calmund ile birlikte Tayland'a giden Daum için Alman medyası ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

Daum'un kötüye giden durumu nedeniyle doktorun Tayland seyahatine izin verdiği ifade edildi.

Tayland tatiliyle ilgili olarak Daum "Böyle bir manzara değişikliği kesinlikle iyi. Birkaç gün farklı bir şey izlemek ruhunuza gerçekten iyi geliyor. Gezi konusunda doktorlarla da tamamen anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

"MALESEF ÇOK SİNSİ"

Daum daha önceki açıklamasında ise "Maalesef kanser çok sinsi, metastazlar vücudun başka bir yerinde aniden patlayabilir" demişti.

Christoph Daum kimdir?

- 24 Ekim 1953 tarihinde Doğu Almanya’da dünyaya geldi.

- 1971 yılında Almanya’nın Hamborn 07 takımında başladı. 1972 yılında Eintracht Duisburg takımında profesyonel oldu. 3 sezon sonra da FC Köln’e transfer oldu. 4 sezon oynadıktan sonra futbolu bıraktı.

- 1986-1990 seneleri arasında FC Köln'ü çalıştırdı. Köln`deki başarılarının ardından 1990 yılında Stuttgart`ın başına geçti ve 1991-1992 sezonunda Almanya Bundesliga şampiyonluğunu kazandırdı.

- 1993 yılında Beşiktaş’ın başına geçti. İlk sezonunda Türkiye Kupası, sonraki 1994-1995 sezonunda ise Lig Şampiyonluğu`nu kazandı.

- Haziran 1996`da Almanya'da Bayer Leverkusen`in teknik direktörü oldu. Geldiği ilk sezonda takımı 2. sıraya taşıyarak büyük başarı elde etti.

- 2001 yılında Almanya Futbol Milli Takımı'nın başına geçecekti. Ancak patlak veren kokain skandalından dolayı Alman federasyonu ondan vazgeçti.