Daum'dan yıllar sonra gelen itiraf. Sergen Yalçın'ın sırlarını açıkladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, Türkiye'de çalıştığı yıllarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Daum'dan yıllar sonra gelen itiraf. Sergen Yalçın'ın sırlarını açıkladı

Alman teknik direktör Christoph Daum, 1991-92 sezonunda Stuttgart'ı Bundesliga şampiyonu yapmış, daha sonra Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'ın başına geçmişti.

Siyah beyazlı takım Daum yönetiminde hem lig, hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.

Daum, Fenerbahçe'de de çalıştı ve sarı lacivertli takımı da lig şampiyonu yaptı.

Şu anda 70 yaşında olan ve kanser hastalığı ile mücademle eden Daum, Türkiye ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Daum'un konuşmasında en dikkat çekici bölüm Sergen Yalçın ile ilgili olandı. Sergen'i öven Daum, "O dönem dünyanın en iyi oyuncularından biriydi bana göre. Juventus'ta Roberto Baggio dünyanın en önemli oyuncularından biriydi ancak Sergen de aynı potansiyele sahipti. Fakat Sergen kumarla ve atlarla çok ilgileniyordu" itirafında bulundu.

Daum, Fenerbahçe ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç benim en iyi arkadaşlarımdan biri ve onun Fenerbahçe için neler yaptığını biliyorum. Sık sık eleştiriye maruz kaldı ama o Fenerbahçe ile devam etti. Bence pek çok başkan istifa ederdi. O Fenerbahçe'yi önemsiyor ve onun şampiyon olması için Allah'a dua ediyorum."

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