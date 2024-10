Davante Adams takas süreci hakkında konuştu

NFL'in yıldız oyuncularından Davante Adams gerçekleştirilen takasın ardından yaptığı açıklamada, son haftaların nasıl geçtiğini anlatarak, anlaşmanın hem kendisi hem de eski takımı için daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

Davante Adams takas süreci hakkında "Kesinlikle inişli çıkışlı bir dönemdi. Mutlu olduğumu söylemek garip geliyor. Belli ki bir değişim zamanıydı ve tüm bu olay biraz garip bir şekilde gelişti. Günün sonunda daha iyi bir yerdeyiz, bence Raiders da daha iyi bir yerde. Artık herkes bir şekilde yoluna devam edebilir." diye konuştu.

