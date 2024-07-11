Davaro’nun Cano’su tanınmaz halde. Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımamış

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Davaro"nun parlak yıldızı Pembe Mutlu, yılların izlerini taşısa da hâlâ göz kamaştırıcı olmasıyla dikkat çekti.

Kemal Sunal'ın "Cano"su olarak tanınan bu değerli oyuncu, şu anda 69 yaşında…

"Yeşilçam'ın güzeli mahvolmuş" gibi görünen Pembe Mutlu, aslında zamanın doğal akışına tanıklık ediyor.

"Kanlı Nigar"da Badide ve "Davaro"da Cano rolleriyle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli'de dünyaya gelmiş ve 1980'li yıllarda Yeşilçam'a damgasını vurmuştu.

Günümüzde, "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış" yorumları yapılırken, Pembe Mutlu'nun bugünkü halini görenler, zamanın akışını durduramamanın doğal olduğunu kabul ediyorlar ve onun efsanevi filmlerindeki unutulmaz performanslarını daima hatırlayacaklarını ifade ediyorlar.

PEMBE MUTLU KİMDİR?

Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, 1 Ocak 1955'te Denizli'de doğmuş, Türk sinema oyuncusu.

Baba tarafı aslen Giresunludur. Seksenerli yıllarda Yeşilçam'a geçiş yaparak, dönemin usta yönetmenleriyle çalışmış ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı "Çiçek Abbas", "Şaşkın Ördek", Kemal Sunal ile oynadığı "Davaro", Yusuf Kurçenli'nin filmi "Ve Recep ve Zehra ve Ayşe" gibi ünlü filmlerde rol almıştı.

1986 yılında "Erkekçe" dergisine poz vermiş ve sonraki yıllarda sinemayı ve sektörü tamamen bırakmıştı.

Uzun yıllardır oyunculuk dünyasından uzak bir hayat sürdürmekte.