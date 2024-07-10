Yeşilçam'ın efsane isminin son hali ortaya çıktı. Baktığında kadınların yürekleri hoplardı

Bir zamanlar yakışıklılığıyla kadınları kendisine hayran bırak Yeşilçam'ın ünlü aktörlerden Göksel Aksoy'un fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü sanatçının bu paylaşımını büyük beğeni topladı.

KARA GÜNLERİM FİLMİ İLE ÜNLENDİ

Göksel Arsoy, Yeşilçam sanatçıları arasında önemli bir yer edin. 1936 yılında Kayseri'de doğan Arsoy'un babası Pilot Remzi Arsoy ve amcası Klasik Türk müziğinin ünlü bestekarı, söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy'dur. Göksel Arsoy, hayatının büyük bir kısmını sanatla iç içe geçirmiş.

Sinema kariyerine 1957 yılında başlayan Göksel Arsoy, yapımcı Fuat Rutkay’ın teşvikiyle Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı filmde rol aldı.

HAYAT ARKADAŞIYLA MUTLU MESUT YAŞIYOR

Yeşilçam’ın altın çocuğu Göksel Arsoy, eşi Soley Hanım ile mutlu mesut yaşıyor. İkilinin birlikte çekindikleri fotoğrafa sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Göksel Arsoy, 1999 yılında Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü kazandı. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol aldı. Arsoy, aynı zamanda müzik plakları doldurarak ününe ün kattı. Hem oyunculuk hem de müzik alanındaki başarılarıyla tanınan Arsoy, Türk sinemasının Altın Çocuğu olarak anılmaya devam ediyor.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Kara Günlerim (1958), Samanyolu (1959), Aşk Rüzgârı (1960), Satın Alınan Adam (1960), Bir Yaz Yağmuru (1960), Güneş Doğmasın (1961), Unutamadığım Kadın (1961), Zavallı Necdet (1961), Melekler Şahidimdir (1961), Kızıl Vazo (1961), İki Aşk Arasında (1961), Boş Yuva (1961), Bir Bahar Akşamı (1961), Yavru Kuş (1961), Bülbül Yuvası (1961), Bir Demet Yasemen (1961), Akasyalar Açarken (1962), Şehirdeki Yabancı (1962), Küçük Beyefendi (1962), Gümüş Gerdanlık (1962), Gönül Avcısı (1962), Kiralık Koca (1962), Billur Köşk (1962), Yalnızlar İçin (1962), Öldüren Bahar (1962), Beyaz Güvercin (1963), Leyla ile Mecnun Gibi (1963), Kahpe (1963), Genç Kızların Sevgilisi (1963), Makber (1963), Kırk Küçük Anne (1964), Son Darbe (1965), Yıldızların Altında (1965), Altın Çocuk (1966), Kenarın Dilberi (1966), Altın Çocuk Beyrut'ta (1967), Son Kurban (1967), Altın Avcıları (1968), Dost Bildiklerim (1978), Mirasyediler (1995), Asla Unutma (2005), Unutulmayanlar (2006)