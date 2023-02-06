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1000 araç mahsur kaldı. Sosyal medyadan yardım istediler

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle Davraz Kayak Merkezi yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan günübirlikçileri kurtarmak için AFAD çalışma başlattı. Bölgede yaklaşık 1000 aracın mahsur kaldığı bildirildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 03:38
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Davraz Kayak Merkezi yolunda 1000 araç yolda kaldı

1000 araç mahsur kaldı. Sosyal medyadan yardım istediler
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Hafta sonu kayak için Davraz Kayak Merkezi'ne giden ve akşam saatlerinde dönüşe geçen bazı tatilciler, etkisi artıran kar yağışından dolayı yol kapanınca araçlarında mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise sosyal medyadan görüntü ve fotoğraf paylaşarak yardım istedi.

YOLDA KAZALAR MEYDANA GELDİ

Yolun kapalı olduğunu öğrenen bazı tatilciler de tesiste beklemeye başladı. Büyükhacılar mevkisinden kayak merkezine kadar maddi hasarlı kazalar ve kar nedeniyle yolun tıkalı olduğu, yaklaşık 1000 aracın yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

OTOBÜSTEKİ RUS ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Mahsur bazı kişiler, sosyal medyadan görüntü ve fotoğraf paylaşımında bulunarak yardım istedi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan bir otobüsteki Rus uyruklu öğrenciler araçtan tahliye edildi.

AFAD ÇALIŞMA BAŞLATTI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Isparta Valiliği koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ile bazı sivil toplum kuruluşları mahsur kalanları kurtarmak için kapsamlı çalışma başlattı.

Ayrıca Isparta Valisi Aydın Baruş da çalışmaları yerinde denetmek için bölgeye gitti, AFAD ekipleri de araçlarında bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtmaya başladı. (AA-DHA)

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