Davul dengi dengine çalar atasözünün anlamı nedir?

Davul dengi dengine çalar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; bir işe ya da bir kimseye biri yakıştırılmadığı zaman (evlilik) bu atasözü kullanılmaktadır.

Kişilerin karşılıklı uyum içerisinde olması gerektiğine dikkat çekilir. Davul dengi dengine çalar atasözü de kişilere öğüt vermek amacıyla söylenen bir atasözü olarak karşımıza çıkar.

DAVUL DENGİ DENGİNE ÇALAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ali'yle evlenmek istediğimi halama ilk söylediğimde onaylamadı. Hemen Ali'nin maddi durumunun bizden çok çok iyi olduğunu hatırlatıp bu konunun benim açımdan bir yerden sonra kötü sonuçlar doğuracağını ve uyuşmazlıklar yaşayacağımızı söyledi. İyi ki o zaman halamı dinlemişim, sonuçta davul bile dengi dengine çalar. Bugün duydum, ailesiyle birlikte yeni evlendiği kızı sürekli aşağılıyorlarmış.