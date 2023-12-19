Davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözünün anlamı nedir?
Davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; bir kişinin bilmediği konular üzerine yorum yapması çok kolaydır.

Ancak o eleştirdiği kişilerin yaptığı ve basite indirgenen işin kendisi tarafından yapılması istendiğinde kişi bahsi edilen işi yapmayı beceremez ve bu işin aslında sanıldığı kadar kolay bir iş olmadığını anlar.

DAVULUN SESİ UZAKTAN HOŞ GELİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Boşanınca evli arkadaşlarım bekar hayatının daha kolay olduğunu söylerlerdi, davulun sesi uzaktan hoş geliyor tabii.

Mühendislik okuyan arkadaşım öğretmenlik okuyan benim işimin kolay olduğunu söylüyor, sayısal yok diye davulun sesi oradan hoş geliyor.

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