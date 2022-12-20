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Davut Güloğlu'ndan Ece Erken itirafı

Davut Güloğlu, konuk olduğu Haberler.com'un YouTube kanalındaki Haber Bahane programında bir dönem nişanlı olduğu Ece Erken hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güloğlu, "Ece ile ben değil ablam nişanlandı" dedi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:25
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Davut Güloğlu'ndan yıllar önce nişanlandığı Ece Erken hakkında dikkat çeken itiraf

Davut Güloğlu'ndan Ece Erken itirafı
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Şarkıcı Davut Güloğlu, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Bahane programının bu haftaki konuğuydu. 2011 yılında Ece Erken ile nişanlanmış olan Davut Güloğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erken'e "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek kurşun hediye ettiği iddiasına cevap veren Güloğlu, "Ece Erken'e kurşun hediye ettiğim söylentisi yalan. Ben öyle bir şey vermedim, kendisi öyle üretti. Bazıları böyle şeyleri iyi becerir. Ben hiçbir yerde kendimi reklam etmedim, beni sattılar. Kurşun haberinden 15 gün sonra Ece Erken'le ayrıldık. Çok ilişkim olmadı, olanlara da hep dini nikah yaptım. Bu konuda çok hassas bir insanım. Sevgime adaletsizce davranarak ah aldılar. Hayatta aptal kadınla birlikte olmam, zeki kadın severim" dedi.

Ece Erken ile nişanlanmasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Ben Ece Erken'le nişan yapmadım, onu ablam yaptı. Onunla ablam nişanlandı ben değilim. Ablam onu çok seviyordu. Ben şirkette otururken beni arayarak 'herkes burada, yüzüğünü al gel' dediler. Kendi nişanıma ayıp olmasın diye gittim. Hazırlık yapılmış tek eksik damattı" ifadelerini kullandı.

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