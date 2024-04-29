Davutoğlu: Bu sefer kaçamazsın Sayın Bahçeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in IMF toplantısında “yerel halk” diyerek Türk milletini değersizleştirmeye hizmet ettiğini söyleyen Bahçeli, “Müfsit (fesat çıkaran) zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkâr edemeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

“BU SIRADAN BİR GELİŞME DEĞİLDİR”

Bahçeli'nin bu sözlerini partisinin grup toplantısında hatırlatan Ahmet Davutoğlu, "Sayın Bahçeli bayrak açtı. Bu, sıradan bir gelişme değildir. Cumhur İttifakı içinde çok derin çatlaklar olduğunu görüyoruz. 2018'in Cumhur İttifakı da dağılıyor. Geçen sene yenilmiş Millet İttifakı'nda nasıl tartışma başladı ise şimdi de sıra Cumhur İttifakı'nda, bu seçim sonrasında orada da çatlaklar var" diye konuştu.

“ERDOĞAN VE ŞİMŞEK’E YÜKLEYİP KAÇAMAZSIN”

Bahçeli'nin açıklamalarının, kendisine 2001 yılındaki gelişmeleri hatırlattığını ifade eden Davutoğlu, "Aynı 2001'de olduğu gibi Başbakan Yardımcısı olduğunu unutarak bütün o krizin yükünü rahmetli Ecevit'in yıpranmış bedenine yüklemesi gibi şimdi de Sayın Erdoğan'ın ama Sayın Erdoğan'dan önce Sayın Şimşek'in üzerine yükleme taktiği bu. Biz bu filmi gördük. Sayın Bahçeli, kaçamazsınız, şu anda çekilen sefaletin, yoksulluğun, israfın, hukuksuzluğun hepsinde sizin de payınız var." değerlendirmesinde bulundu.