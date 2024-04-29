Davutoğlu: Bu sefer kaçamazsın Sayın Bahçeli

Kaynak: AA
Davutoğlu: Bu sefer kaçamazsın Sayın Bahçeli
Bahçeli’nin DSP lideri Bülent Ecevit ile yaptığı koalisyon dönemini hatırlatan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, “Sayın Bahçeli bayrak açtı. Bu, sıradan bir gelişme değildir. Ecevit'in yıpranmış bedenine yüklemesi gibi şimdi de Sayın Erdoğan'ın ama Sayın Erdoğan'dan önce Sayın Şimşek'in üzerine yükleme taktiği bu. Biz bu filmi gördük. Sayın Bahçeli, kaçamazsınız” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in IMF toplantısında “yerel halk” diyerek Türk milletini değersizleştirmeye hizmet ettiğini söyleyen Bahçeli, “Müfsit (fesat çıkaran) zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkâr edemeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

ad1.jpg

“BU SIRADAN BİR GELİŞME DEĞİLDİR”

Bahçeli'nin bu sözlerini partisinin grup toplantısında hatırlatan Ahmet Davutoğlu, "Sayın Bahçeli bayrak açtı. Bu, sıradan bir gelişme değildir. Cumhur İttifakı içinde çok derin çatlaklar olduğunu görüyoruz. 2018'in Cumhur İttifakı da dağılıyor. Geçen sene yenilmiş Millet İttifakı'nda nasıl tartışma başladı ise şimdi de sıra Cumhur İttifakı'nda, bu seçim sonrasında orada da çatlaklar var" diye konuştu.

ad2.jpg

ERDOĞAN VE ŞİMŞEK’E YÜKLEYİP KAÇAMAZSIN”

Bahçeli'nin açıklamalarının, kendisine 2001 yılındaki gelişmeleri hatırlattığını ifade eden Davutoğlu, "Aynı 2001'de olduğu gibi Başbakan Yardımcısı olduğunu unutarak bütün o krizin yükünü rahmetli Ecevit'in yıpranmış bedenine yüklemesi gibi şimdi de Sayın Erdoğan'ın ama Sayın Erdoğan'dan önce Sayın Şimşek'in üzerine yükleme taktiği bu. Biz bu filmi gördük. Sayın Bahçeli, kaçamazsınız, şu anda çekilen sefaletin, yoksulluğun, israfın, hukuksuzluğun hepsinde sizin de payınız var." değerlendirmesinde bulundu.

ad3.jpg

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek neşteri vurdu: Banka hesapları didik didik inceleniyor
İYİ Parti’de kurultay sonrası şok istifa! Koray Aydın’ı desteklemişti
Özgür Demirtaş: Bu kıza 10 bin liradan fazla maaş vermeyin
İYİ Parti Kurultayı’nı karıştıran ses kaydı: Yüzsüz, arsız, sen kimsin lan
Selçuk Geçer ‘şaka değil’ dedi: Büyük patlayacak
Son Haberler
Yapay zekanın en çok etkilediği sektörler Teknoloji
Yapay zekanın en çok etkilediği sektörler
Son dakika… Sinan Ateş suikastinde iddianame tamamlandı Gündem
Son dakika… Sinan Ateş suikastinde iddianame tamamlandı
Ukrayna birlikleri geri çekilmeye başladı. Rus ordusunun korkutan ilerleyişi sürüyor Dünya
Ukrayna birlikleri geri çekilmeye başladı. Rus ordusunun korkutan ilerleyişi sürüyor
Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli Teknoloji
Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli
AKP'de görevden alınacaklar belli oldu Gündem
AKP'de görevden alınacaklar belli oldu
Titanic’in zengin yolcuları ne yemek yiyordu? Her güne özel menü hazırlamışlar Dünya
Titanic’in zengin yolcuları ne yemek yiyordu? Her güne özel menü hazırlamışlar
Gaziantep’i rüzgar vurdu! Bir evin çatısı uçtu Yerel Haberler
Gaziantep’i rüzgar vurdu! Bir evin çatısı uçtu