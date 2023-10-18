Davutoğlu: Erdoğan’dan o sözleri duyduğumda içim kıpır kıpır olmuştu

Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek ortak grup toplantısında gündeme dair yaptığı konuşmada: "Ben bir lider tanıdım. Beraber olmaktan gurur duyduğum. ‘One minute’ dediğinde yüreğimin kıpır kıpır olduğu" sözlerini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Davutoğlu: Erdoğan’dan o sözleri duyduğumda içim kıpır kıpır olmuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de ortak grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında devam eden İsrail-Filistin savaşına dair konuşan Davutoğlu kürsüye Filistin atkısı ile çıktı.

2009 yılında Davos zirvesinde Erdoğan’ın ‘One minute’ çıkışını hatırlatan Davutoğlu, o zamanlarda bu sözü duyduğunda içinin kıpır kıpır olduğunu şu şekilde belirtti: “Ben bir lider tanıdım. Beraber olmaktan gurur duyduğum.

‘One minute’ dediğinde yüreğimin kıpır kıpır olduğu ve herkes onu tehdit ederken ‘Sayın Başbakanım merak etmeyin. Bugün tarih yazdınız.

Bunun gereğini yaparız’ deyip Şimon Peres’e özür dilettiğim bir lider tanıdım. Bugün o liderin 10 gündür susuyor olması yüreğim kabul etmiyor.

Ey İsrail diye çıkıp haykırmamasını yüreğim kabul etmiyor.”

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