Davutoğlu ile 10 vekil AKP’ye mi geçiyor? Gelecek Partisi’nden flaş açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, partilerinin AKP’ye katılacağına dair iddiaları reddetti. Özdağ, “Bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız” dedi.

“GÖRÜŞMEDEN HABERİM VAR"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından AKP’ye katılacağı iddiaları gündeme geldi. Bu gelişme üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Görüşmeden haberim var ve bilgim dahilinde. Cumhurbaşkanlığı makamında kim olursa olsun davete icabet ettiğini ve edeceğini” açıkladı.

Davutoğlu’nun bu açıklaması, kamuoyunda “Gelecek Partisi’nden AKP’ye geçişler olacak” şeklinde yorumlandı.

"GEÇERSEK HEPİMİZ GEÇERİZ"

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar da bu iddiaları yeniden gündeme getirdi. Yamalı, “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz. Özellikle ‘muhafazakâr camiadaki bölünmeyi nasıl toplarız, bu dağınıklığın nasıl üstesinden geliriz’ diye herkesle konuşuyoruz” dedi.

SELÇUK ÖZDAĞ: CİDDİ BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Özdağ, Gelecek Partisi’nin AKP’ye katılacağı iddialarını yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Biz bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız.”

“5 kişi AK Parti’ye gidiyor diye haberler çıkıyor. En son benim adıma da çıktı ama arayıp bana soran yok. Böyle bir şey yok.”

“Biz bir grup kurduk ve çok başarılı bir muhalefet olduk. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek.”

“Dervişoğlu, genel merkezimize bir iade-i ziyarette bulunacak. Görüşmeden sonra ise bir basın açıklaması gerçekleştirecek olan Genel Başkanımız, çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda da bulunacak.”