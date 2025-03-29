Davutoğlu ile Gökçek birbirine girdi 'Bana bak Davutoğlu, otur oturduğun yerde'

Ahmet Davutoğlu'nun ABB başkanlığı dönemine ilişkin yolsuzluk imasında bulunması üzerine Melih Gökçek dönemin başbakanının Ahmet Davutoğlu olduğunu hatırlatarak "Otur oturduğun yerde" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eski AKP'liler birbirine girdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Antalya il başkanlığında yaptığı konuşmada, Ankara büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a karşı açılan soruşturmaya değinmiş "İmamoğlu, Yavaş'a soruşturma açılıyorsa Melih Gökçek'e de açılsın" diye konuşmuştu. Davutoğlu, son günlerde demokratik değerlerin ayaklar altına alındığını söylemişti.

DAVUTOĞLU'NDAN 36 DOSYA HATIRLATMASI

Davutoğlu, "Eğer gerçekten yolsuzluklarla mücadele etmek istiyorsanız sadece muhalif belediyelerden değil, geçmişteki iktidar mensuplarından da hesap sormalısınız. Mansur Yavaş'tan hesap soruluyorsa, Melih Gökçek'ten de sorulmalı. İmamoğlu'na yönelik iddialar varsa, AK Parti döneminde bekleyen 36 dosya da gündeme gelmeli. Türkiye'de gerçek anlamda bir siyasi ahlak devrimi şart” demişti.

GÖKÇEK: OTUR OTURDUĞUN YERDE

Bülent Arınç'ın "Parsel parsel sattı" sözleri ile gündeme oturan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Başkanı Melih Gökçek de Ahmet Davutoğlu’nun bu çıkışına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gökçek açıklamasında Davutoğlu'nun dönemin başbakanları arasında olduğunu vurguladı.

Paylaşımında direkt Davutoğlu'na seslenen Melih Gökçek "Sen benim başbakanlığımı yaptın, döneminde bir yanlışım mı oldu? Tabii ki olmadı. Sana demezler mi, "Sen Gökçek’in madem başbakanıydın sen niye soruşturma açmadın?" Dikkat çekmen için, benim aleyhimde mi konuşman gerekiyor? Bak otur oturduğun yerde, seninle ilgili bir başlarım, sonra beni susturmak için yalvarırsın." dedi.