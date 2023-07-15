Davutoğlu memleketi Konya’da açıkladı: Yerel seçime kadar para basacaklar

Merhaba’dan Emre Özgül’ün haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu; Memleketi Konya’da Saadet-Gelecek buluşmasında konuştu.

"DÜNYAYI DAR EDECEĞİZ"

Davutoğlu, “Yerel seçime kadar para basacaklar. Halk, perişan. Çiftçi perişan. Kendi çiftçisini düşünmeyip, Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirenler bunun hesabını verecekler. Bu millet bekler, sonunda da tokatı atar. Biz, Saadet ve Gelecek Partisi olarak tüm problemlerin takipçisiyiz. Biz, tüm riyakarlığın farkındayız. Milletin hukuku için TBMM’de bunlara gerekirse dünyayı dar edeceğiz.” Sözlerini kullandı.

"KONYA'YA GELECEĞİZ"

Davutoğlu şunları dile getirdi:

“Biz, mevki ve makam için siyaset yapmadık, yapmayız. Biz, Allah rızası ve milletin huzuru için siyaset yapıyoruz. Allah, birlikteliğimizi daim kılsın. Biz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de Konya’ya geleceğiz. Konya, siyasetin merkezidir. Konya siyasetin eksenini belirler. Konya’nın hakkını ve hukukunu koruyacağız. Konya’da bir eksik varsa, TBMM’de hemen dile getirilecek. Bunların burnundan fitil fitil getireceğiz. Benim meselem, bir hırs veya ego değil. Biz, ilke ile yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Allah, son nefesimizi de izzetle vermeyi nasip etsin.”