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Davutoğlu 'Meselemiz, cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir" dedi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:17
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Davutoğlu 'Meselemiz, cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir'

Davutoğlu 'Meselemiz, cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir'
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi olarak bizim için Millet İttifakı, bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil, gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi tarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal barış projesidir. İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, milletimize büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin ayni kararlılıkla devamı ve başarısı her türlü siyasi hesabın üstündedir.

Bütün partilerin fedakar katkıları ve emekleriyle ortaya koyduğumuz tarihi nitelikteki ortak mutabakat metinleri siyasi yöntem olarak tek aklın değil ortak aklın, dayatmanın değil istişarenin, rekabetin değil uzlaşmanın eseri olmuştur. Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir.

Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında, hiçbir toplum kesiminin 'biz kaybettik' hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır. Bu kararlılıkla Gelecek Partisi'nin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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