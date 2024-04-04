Davutoğlu radikal değişim kararı aldı. Seçimlerde 34 bin oy almıştı

Kaynak: AA
Davutoğlu radikal değişim kararı aldı. Seçimlerde 34 bin oy almıştı
31 Mart yerel seçimlerinde 34 bin 212 oy ve yüzde 0.07 puana alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Davutoğlu, söylem ve iletişim yöntemi konusunda radikal değişim kararı aldıklarını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçim sonuçlarını üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Parti olarak seçimden paylarına düşen dersi almak yükümlülükleri olduklarını belirten Davutoğlu, zor şartlarda aday olup fedakarca mücadele veren partisinin bütün adaylarına teşekkür etti.

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"KARŞILAŞTIRMA ADİL DEĞİL"

Davutoğlu, son derece sınırlı ve odaklı yerlerde seçimlere katılma kararı aldıklarını belirttiği konuşmasının devamında, bazı seçim bölgelerinde de adayların niteliklerine bakarak farklı parti adaylarını da desteklediklerinin altını çizdi.

Seçmen bölgelerinin yüzde 10'unda ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünün yaşadığı yerlerde seçime girdiklerini ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin her yerinde seçime giren partilerle yapılan oransal karşılaştırmaların objektif ve adil olmadığını öne sürdü.

Ancak, bu durumundan kendilerinin de gereken dersleri çıkarmaları gerektiğini ortadan kaldırmayacağını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin içine girdiği kriz sarmalından çıkabilmesi için kapsamlı bir öz eleştiri ile neşteri önce kendilerine atmak zorunda olduklarını vurguladı.

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RADİKAL BİR DEĞİŞİM KARARI ALDIK"

Halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesinin mümkün olmadığını belirten Davutoğlu, “Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık” diye konuştu.

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