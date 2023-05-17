Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "bir seçim mi, yoksa referandum mu?" diye sordu.

Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’

Davutoğlu, sözlerine devam ederek, bu anlamlı günde herkesin bir kez daha düşünmek zorunda olduğunu ifade etti. Gelecek nesillere borcumuz olduğunu vurgulayan Davutoğlu, verilecek oyların bir cumhurbaşkanını veya ittifak partisini seçmek anlamına gelmeyeceğini, bunun yerine bir referandum niteliği taşıdığını belirtti.

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Davutoğlu, mevcut iktidarın devam etmesini isteyenlerin mevcut yanlışları kabul ettiğini, topluma yeni bir şans sunmak isteyenlerin ise statükoya karşı değişimi savunmaları gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı “Gelecek nesillere borcumuz bu. Vereceğiniz oylarla bir cumhurbaşkanını bir ittifak partisini seçmiş olmayacaksınız. Bu oylarla referandum mahiyetinde bir evet ya da hayır diyeceksiniz. Bir evet hayır oylaması karşısındayız. "Bu anlamlı günde hepimiz bir kez daha düşünmek zorundayız. Gelecek nesillere borcumuz bu. Vereceğiniz oylarla bir cumhurbaşkanını bir ittifak partisini seçmiş olmayacaksınız. Bu oylarla referandum mahiyetinde bir evet ya da hayır diyeceksiniz. Bir evet hayır oylaması karşısındayız.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı tercihinden çok öte bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu bir seçim değil bu bir referandum. Eğer var olan iktidarın devam etmesini istiyorsanız var olan yanlışları kabul ediyorsunuz demektir. Eğer topluma yeni bir şans imkanı sunmak istiyorsanız statükoya karşı değişimi savunacaksınız."

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