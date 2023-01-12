'Cumhurbaşkanı kendi karar alırsa kriz çıkar' diyen Davutoğlu'ndan yeni açıklama

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı karar alırken bizi dinlemez kendi karar alırsa kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden seçime gider" sözlerine açıklık getirdi.

Tele 1'de Gökmen Karadağ'ın konuğu olan Ahmet Davutoğlu, "yetki krizi" iddialarına neden olan sözleri hakkında şunları söyledi:

"Uzun bir programın içinden bir dalga oluşturuyor. Bir merkez benim açıklamalarından önünü arkasını kesiyor 30 saniyelik videoyu paylaşıyor, herkes tüm konuşmayı bu sanıyor. Birileri bu dalgayı büyütüyor iyi niyetli olsa da. Operasyon burada. Trol çeteleri bunu yapıyor."

Erdoğan'ın masası kurtlar sofrası

Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çevresinde "vesayet" oluşmayacak diyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı olarak en önde olacak, bizler onu dışarıdan seyretmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın yanında Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Kurtlar sofrası. Orda da 6 kaptan var. 3'ü görünüyor, diğer 3'ü örtülü" dedi.

Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhurbaşkanını yalnız bırakmayacağız. O makamı en iyi şekilde temsil edecek bir adayı bulacağız ve hep beraber arkasında duracağız. İmzadan kastım da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kurumsal aklı harekete geçirecek. Bu, onun üzerinde bir vesayet oluşturacak anlamına gelmez.

Bizim cumhurbaşkanı adayımızı göreceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden vasıfta bir Cumhurbaşkanı olarak en önde olacak, bizler onu dışarıdan seyretmeyeceğiz.

"Senin kendi bakanına sözün geçmiyor"

Erdoğan'ın sofrası kurtlar sofrası. Orda da 6 kaptan var. 3'ü görünüyor, diğer 3'ü örtülü. Erdoğan kaplansa Perinçek devletin dümeni bende diyor. Nasıl bir kaptansın sen Erdoğan?

Bahçeli, Soylu'yu alamazsın arkasında ben varım diyor. Senin kendi bakanına sözün geçmiyor, görevden alamıyorsun.

Bunlar görünenler. Bir de görünmeyenler var. Mafya, organize suç örgütleri. Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de nasıl zemin bulabildi. Biz bunları soracağız bunun için telaşlanıyorlar. Devam etsinler, bu masa dağılmayacak."