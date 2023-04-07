7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sinan Ateş çağrısı. Neyi bekliyorsunuz?

Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sinan Ateş çağrısı. Neyi bekliyorsunuz?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş suikastının faillerinin henüz açığa çıkmamasından ötürü Erdoğan ve Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 20:20
Takip Et

Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sinan Ateş çağrısı

Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sinan Ateş çağrısı. Neyi bekliyorsunuz?
+
Aa
-

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmamasıyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SİNAN ATEŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Davutoğlu, cinayete dair suskun kalınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Davutoğlu mesajında;  "Sinan Ateş öldürüleli, 14 hafta 98 gün 2352 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
2
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
3
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
4
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
5
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
6
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
7
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Dele Alli gitti
﻿Dele Alli gitti
﻿Dele Alli gitti
﻿AB'den Taliban'ın kadınlarla ilgili kararına ilişkin açıklama
﻿AB'den Taliban'ın kadınlarla ilgili kararına ilişkin açıklama
﻿AB'den Taliban'ın kadınlarla ilgili kararına ilişkin açıklama
﻿Flaş Lale Orta gelişmesi. Resmen harekete geçtiler
﻿Flaş Lale Orta gelişmesi. Resmen harekete geçtiler
﻿Flaş Lale Orta gelişmesi. Resmen harekete geçtiler
﻿Sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyorlar. DSÖ açıkladı
﻿Sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyorlar. DSÖ açıkladı
﻿Sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyorlar. DSÖ açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.