Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sinan Ateş çağrısı. Neyi bekliyorsunuz?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmamasıyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SİNAN ATEŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Davutoğlu, cinayete dair suskun kalınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Davutoğlu mesajında; "Sinan Ateş öldürüleli, 14 hafta 98 gün 2352 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: