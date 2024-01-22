Davutoğlu'ndan imamı darbeden kaymakama tepki. 'sonu nereye varacaksa varsın'

Diyarbakır Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller, imam M.K'yi, şehitlere rahmet okumadığını iddiasıyla “Sen terörist misin?” diyerek eline aldığı mikrofonla darbetti.

"ŞEHİTLERİMİZ İLE İLGİLİ OLARAK RAHMET DUASI KISMI OKUNMAYINCA BAĞIRARAK TEPKİ GÖSTERDİM"

Yaşanan olay sonrası İmam hastaneye giderek darp raporu alırken kaymakam Burak Akeller ise olay sonrası yaptığı açıklamada "Şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası kısmı okunmayınca bağırarak tepki gösterdim" ifadelerini kullandı.

“KAYMAKAM MİKROFONUN SOPASIYLA BACAKLARIMA VURDU”

Valilik yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. Olayın üstünün kapatılmasından endişe ettiğini söyleyen imam M.K, Kaymakam Akeller’in cübbesini ve sarığını çıkarttırdığını, mikrofonun sopasıyla bacaklarına vurduğunu, ve yaşanan darp sonrası sağ bacağıma bacağına basamadığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda imam M.K’yi darbeden Burak Akeller’e tepki gösterdi.

“YAŞANAN BU OLAYIN SONU NEREYE VARACAKSA VARSIN OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILIP NETİCESİ ORTAYA ÇIKARILMALIDIR”

Davutoğlu,”Görevi kamu hizmeti sunmak olan bir bürokratın veya bir siyasetçinin, devletin verdiği gücün arkasına saklanarak herhangi bir kimseyi, hele ki görevi başında yer alan bir imamı darp etmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Yaşanan bu olayın insan haklarına ve kadim devlet yönetimi anlayışımıza uymadığını belirterek, yaşanan şiddetin sonu nereye varacaksa varsın, objektif bir şekilde araştırılıp, neticesinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, “Partimizin programının ilk maddesinde yer alan, “İnsan onuruna yakışır bir hayat” hepimizin temel hakkıdır” ifadelerini kullandı.