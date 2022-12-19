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YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın İmamoğlu açıklamasına bir tepki de Davutoğlu'ndan

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, YSK başkanı Akkaya’ya Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklaması nedeniyle tepki gösterdi. Davutoğlu, Akkaya'ya "Önüne böyle bir dosya mı geldi?" diye sordu.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:51
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Davutoğlu'ndan İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan YSK Başkanı'na tepki

YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın İmamoğlu açıklamasına bir tepki de Davutoğlu'ndan
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, memleketi Konya’ya gelerek, partisinin düzenlediği toplantıya katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 6’lı Masa’nın bir sonraki toplantısına dair konuştu.

"ESKİDEN BU KIŞ KOMÜNİZM GELECEK DERLERDİ, ŞİMDİ ALTILI MASA DAĞILACAK DİYORLAR"

Davutoğlı, ”İddialı bir seçime giriyoruz. Kimse ‘oy oranları şuymuş, buymuş’ diye bakmasın. Biz milletin gönlünü kazanma peşindeyiz. Önümüzdeki 6’lı masa zirvesinin ev sahipliğini yapacağım. Geçiş süreci ve yol haritasını liderlerle görüşmelerde tamamlayıp, 6 lider olarak nasıl bir yönetim kuracağımızı ortak irademizle bunu ortaya koyacağız. 70’li yıllarda hatırlarsınız. ‘Bu kış komünizm gelecek’ derlerdi. Bizim için de ‘Bu ay 6’lı masa dağılacak, yok olmadı bu ay dağılacak’. Bakın 1 sene geçti. Farklı geçmişlere, farklı kültürlere sahip 6 parti Türkiye’de ilk kez bir araya geldi ve sorumluluk üstlendi” ifadelerini kullandı.

"SABAH KARARI HİSSEDİP İMAMOĞLU'NU ARADIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararına da değinen Davutoğlu, ”11 Kasım’da Sayın İmamoğlu’nun duruşması vardı. Ben 3,5- 4 yıl sonra büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret ettim. Benim durduğum yer bellidir. O parti- bu parti, diye bakmam. Seçilmiş bir belediye başkanı, hukuk yoluyla ele alınmaz. Bu sadece İmamoğlu’na mı yapıldı? Halk tarafından seçilmiş olmakla birlikte Kadir Topbaş da vardı. Kadir Topbaş’ın yanında da durdum. İmamoğlu’na yapılan yanlıştır. Sabah kararı hissedip, onu aradım. ‘Karar ne çıkarsa çıksın yanınızdayım’ dedim” şeklinde konuştu.

"ÖNÜNE BÖYLE BİR DOSYA MI GELDİ?"

Ahmet Davutoğlu, YSK Başkanı Muharrem Akkaya’nın, Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili “İki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45’inci günü takip eden ilk pazar gününde yeniden cumhurbaşkanı seçimi yapılır” açıklamasını da eleştirdi. Davutoğlu, “YSK başkanı, İmamoğlu’nun aday olacağını nereden duydu da görüş beyan ediyor? Soran mı oldu? YSK başkanına ‘Biz 6’lı masa olarak İmamoğlu olabilir, kanaatiniz nedir ey Yüksek Seçim Kurulu?’ diye bir soru sorduk mu? Önüne böyle bir dosya mı geldi? Neden görüş beyan ediyor? Çünkü istiyorlar ki muhalefet içinde, 6’lı masa içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşansın ve oradan bunlara bir pay çıksın. Yoksa ortada öyle bir şey yok. İmamoğlu, ‘Ben adayım’ dedi mi? Demedi. 6’lı masa, ‘İmamoğlu aday olsun’ dedi mi? Demedi. Hakim, önüne gelmeyen bir dava için görüş beyan eder mi? Kafa karıştırmak istiyorlar” dedi.

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