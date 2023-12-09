Davutoğlu’ndan ‘ittifak’ mesajı: Bütün partilere kapımız açık

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Bizim bütün partilere kapımız açık. Hiç kimseye ön yargılı bakmıyoruz." dedi.

KAYNAK: AA
Davutoğlu’ndan ‘ittifak’ mesajı: Bütün partilere kapımız açık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere en doğru adaylarla girmek istediklerini, bu konuda çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Milletin çıkarlarını partinin çıkarlarından önde tuttuklarını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün çalışmalarımızda hiçbir kimseye öfkemiz, kinimiz yoktur, hiç kimseye karşı da önyargımız yoktur. Her seçimden sonra muhalefet içinde ciddi tartışmalar olurken, partiler kendi muhasebelerini yaptılar ve hepsine saygı duyuyorum. Olumlu bir adım olarak da partiler arası ilişkiler bağlamında tek olumlu adım Gelecek Partisi ve Saadet Partisi grubunun Meclis'te kurulması oldu. Bizim en temel hedefimiz bütün illerin, şehirlerin hak ettikleri adayların bulunmasını sağlamaktı. Sonrasında bu adayın hangi partiden olduğu önemlidir ama birinci önemde değildir. Biz Gelecek Partisi olarak bunları araştırıyoruz."

Belediye başkan adaylarını açıklamaya başladıklarını hatırlatan Davutoğlu, Saadet Partisi ile istişare halinde olduklarını anlattı.

Aralarında bu anlamda bir hukukun olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Buna karşılıklı olarak riayet edeceğiz. Diğer partilerin hiçbirine kapımız kapalı değil. Bizim bütün partilere kapımız açık. Hiç kimseye ön yargılı bakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Saadet Partisi ile parti tabanlarında oluşan ittifakın üst yönetimlerindekine göre daha önemli ve teşvik edici olduğunu sözlerine ekledi.

Zağnos Paşa Camisi'nin önünde cuma namazı sonrası vatandaşlara pilav ikramında bulunan Davutoğlu, çarşı esnafını ve Saadet Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ahmet Davutoğlu, daha sonra Bandırma ilçesinde parti teşkilatının kongresine katıldı.

Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
İsrail'den 'rehine' operasyonu: Rehineler kurtarılmadı, askerler yaralandı Dünya
İsrail'den 'rehine' operasyonu: Rehineler kurtarılmadı, askerler yaralandı
Sudan Sanayi Bakanı savaşın ağır bilançosunu açıkladı Dünya
Sudan Sanayi Bakanı savaşın ağır bilançosunu açıkladı
Le Pen, AB fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yargılanacak Dünya
Le Pen, AB fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yargılanacak
Meral Akşener'den ‘Altılı Masa’ açıklaması: Şimdiki aklım olsa dönmezdim Siyaset
Meral Akşener'den ‘Altılı Masa’ açıklaması: Şimdiki aklım olsa dönmezdim
Fitch'ten 'yavaşlama bekliyoruz' açıklaması Ekonomi
Fitch'ten 'yavaşlama bekliyoruz' açıklaması
Son 24 saatte Soroka Hastanesine 40 yaralı asker nakledildi Dünya
Son 24 saatte Soroka Hastanesine 40 yaralı asker nakledildi