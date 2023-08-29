Davutoğlu’ndan Karamollaoğlu’na ziyaret: Yerel seçim hazırlıkları başladı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede; TBMM grup çalışmaları ve yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.

KAYNAK: ANKA
Davutoğlu’ndan Karamollaoğlu’na ziyaret: Yerel seçim hazırlıkları başladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu parti genel merkezinde bugün ziyaret etti.

Görüşmede; TBMM grup çalışmaları ve yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı ve seçimlere ilişkin istişarelerin başlamasına karar verildiği bildirildi.

Davutoğlu, Karamollaoğlu’nu ziyaret etti

Gelecek Partisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı görüşmenin içeriğine dair Gelecek Partisi ve Saadet Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki liderin görüşmesinde TBMM grup çalışmaları ve yerel seçim hazırlıkları ele alınmış ve siyasi gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

“İSTİŞARELERİN BAŞLAMASINA KARAR VERMİŞLERDİR”

Bu bağlamda Genel Başkanlar 1 Ekim’de başlayacak TBMM çalışmalarında Saadet-Gelecek grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda mutabık kalmışlardır. Yerel seçim hazırlıkları bağlamında ise gerek yerel teşkilatlar arasında gerekse Genel Merkezlerin ilgili birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar vermişlerdir. Genel Başkanlar ayrıca siyasi gelişmeleri değerlendirmişler ve bu çerçevedeki istişarelerin daha düzenli yapılmasına verdikleri önemi teyit etmişlerdir. Son derece olumlu geçtiği bildirilen görüşmede iki partinin iş birliğinin genel seçimler sonrası toplumda oluşan karamsarlığı aşma ve yeni bir siyasi iklim oluşturma çabası olarak tabanda yaptığı olumlu etkiden duyulan memnuniyet ifade edilmiştir.”

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