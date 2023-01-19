Davutoğlu’ndan kendisini ‘yolsuzluk’ ile suçlayan Erdoğan’a yanıt: Açık oturuma çıkalım, yüzleşelim

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında kendisini 'yolsuzlukla' suçlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a akşam saatlerinde yanıt vereceğini duyuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir video ile sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bir araştırma-soruşturma komisyonu kurulmasını ve mal varlığı araştırmasının kendisinden başlaması çağrısında bulunan Davutoğlu, "Kimin izah edemediği mal varlığı varsa bunu hazinede fonda tutalım şehitlere yetimlere engellilere mazlumlara harcayalım. " dedi.

Davutoğlu, Erdoğan'a yanıt verdiği videoda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan, bugün yaptığın AK Parti grup konuşmasında prompter dışına çıkarak yine bilinçaltını dışarı vurdun. Şehir Üniversitesi bağlamındaki yaptığın bütün ithamları yarın saat 15’te arkadaşlarımla birlikte cevaplandıracağım. Ama şahsen bana yönelik olarak kullandığın ‘yolsuzluk’ ifadesi için seni ciddi bir yüzleşmeye davet ediyorum.

"YAKIN ÇEVRESİNDEKİ HERKESİ ZENGİN EDEN SEN..."

Küçük bir yüzükle başlattığı yolculuğu büyük servetlerle sürdüren, kendi bakanlığına dezenfektan satan Bakanı teşekkürle uğurlayan, devlet adına aldığı hediyelerin hiçbirini beyan etmeyen, kamu parasıyla yapılan yatırımlara, yollara, sokaklara, barajlara, stadyumlara, üniversitelere adını yazdıran, bırakın birinci akrabaları yakın çevresindeki herkesi siyaseten iktidar olduğu dönemde zengin eden sen, uluslararası mahkemelerde mal varlıkları dosyası ve diğer ekonomik suçlarla ilgili ismi geçen sen, hayatı boyu emeği dışında hiçbir şey yememiş olan, ikinci bir maaşı kabul etmemiş olan, Başbakanlık’ta hanesine giren her lokmanın bedelini makbuzla ödemiş olan, devlet adına aldığı en küçük hediyeyi dahi beyan etmiş olan ve ulusal ve uluslararası bütün çevrelerde temiz siyasetin sözcüsü olarak bilinen beni yolsuzlukla itham etti öyle mi?

"KAMU MALINA UZANAN EL BENİM ELİM OLSA BİLE KESMELİYDİN"

Beraber de bulunduk. Hangi süreçlerden geçtiğimizi sen de bütün milletimiz de biliyor ve şahit. Madem böyle bir yolsuzluk söz konusuydu sayın Erdoğan, neden Cumhurbaşkanıyken bizi uyarmadın? Neden ben Başbakanlıktan 22 Mayıs 2016’da ayrıldıktan sonra bekledin bekledin bekledin de tam da Gelecek Partisi’ni kurmadan bir hafta önce 7 Aralık 2019’da beni yolsuzlukla itham ettin? Ertesi gün de ben de çağrıda bulundum. Başta ben olmak üzere; bütün yaşayan Başbakanların, Cumhurbaşkanların, ilgili Bakanların ‘Mal varlıkları araştırılsın’ dedim 8 Aralık’ta. 8 Aralık’ta bu çağrıdan bugüne kadar sustun da şimdi niye konuştun sayın Erdoğan? Devlet zafiyeti göstermişsin. Derhal işlem başlatmalıydın. Kamu malına uzanan el benim elim olsa bile kesmeliydin. Ben olsam keserdim. Bekledin. Çünkü meselelere siyasi rant açısından baktın. Şimdi sana üç çağrıda bulunuyorum.

"AÇIK OTURUMA ÇIKALIM"

İstediğin gazetecileri al. Pelikancılar da dahil. İstediğin kanalda, senin damadının kardeşinin sahip olduğu kanal da dahil. Açık oturuma çıkalım. Sen prompter kullan. Ben böyle yalınkılıç çıkacağım. Senin ayarladığın gazeteciler sana hazırlanmış sorular sorsunlar. Bana ne isterlerse sorsunlar. Ama yüzleşelim. Var mısın?

"ARAŞTIRMA-SORUŞTURMA KOMİSYONU KURUN, BENDEN BAŞLAYIN"

8 Aralık 2019’da yaptığım çağrıyı tekrar yapıyorum. Benden başlamak üzere, bütün yaşayan Başbakanlar, Cumhurbaşkanları ve ilgili Bakanlar ve birince derece yakınlarıyla ilgili bir araştırma-soruşturma komisyonu kurun. Kimin izah edemediği bir mal varlığı varsa, bunu Hazine’de bir fonda tutalım. Şehitlere, yetimlere, engellilere, mazlumlara harcayalım. Var mısın? Eğer sen burada yoksan üçüncü teklifim ise sadece sana değil Meclis’te bulunan herkese.

"ALTILI MASA'DA DA GÜNDEME GETİRECEĞİM"

Önümüzdeki Altılı Masa Zirvesi’nde bunu gündeme getireceğim. Bütün liderlerden bu konuda derhal girişimde bulunmalarını ricasında bulunacağım. Hem araştırma hem soruşturma komisyonu kurulmalı ve önce benden başlamalı. Benden ve birinci derece akrabalarımdan. Ama sonra sizden de. Yaşayan bütün Başbakanlar, Cumhurbaşkanları ve ekonomi-yatırımla ilgili bütün Bakanlar ve birinci derece akrabaların da ‘Soruşturma komisyonunda mal varlıkları incelensin’ teklifinde bulunacağım. Bunu takip edeceğim.

MUHAFAZAKAR KESİME SESLENDİ: NİYE SUSUYORSUNUZ?

Buradan bütün bu gelişmeleri sessizce takip eden, sesini yükseltmekten korkan muhafazakâr kesimlere de sesleniyorum. Sizin çocuklarınız da o üniversitede okudu bir kısmınızın. Hepiniz o üniversiteyi vaktinde övdünüz. Niye susuyorsunuz? Bugün siyaset yapıyorsak, emin olunuz hem bu ülke ve milletimizin geleceği için ama en çok da bir gün alnı secde görenler bu ülkeye geldiklerinde temiz siyaset yapılır, diye ömrünü veren, terini döken, dua edenlerin onurunu ve sizin onurunuzu kurtarmak için yapıyorum. Ta ki çocuklarınız, torunlarınız bunu diyebilsinler.

'SEROK AHMET' YANITI

Unutmadan sayın Erdoğan, bu arada Bahçeli’ye benzeyen dilinizle bana ‘Serok Ahmet’ diye hitapta bulundunuz konuşmanızda. Bahçeli’ye verdiğim cevabı sana da vereyim. Ben Serok Ahmet diyene de Yörük Ahmet diyene de minnet duyar ve hepsinin selamını alır ve onunla gurur duyarım. Seni de Diyarbakır gençlerine havale ediyorum. Onlar sana gereken dersi verirler. Bahçeli diliyle Serok unvanıyla alay edene gereken dersi önümüzdeki seçimde onlar sana verecekler. 14 Mayıs seçim tarihimiz de hayırlı olsun. O gün ‘Yeter, söz milletindir’ diyeceğiz.

Son sözüm şudur: Tam bir barbarlıkla kapattığınız Şehir Üniversitesi’ni inşallah iktidara gelir gelmez açacağız. Çünkü Şehir Üniversitesi benim şahsi mülküm olmadığı gibi hiç kimsenin mülkü de değil. Milletin mülküydü. Vakıf malıydı. Şehir açılacak çünkü şehir hepimizin.”

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU'NU USULSÜZLÜKLE SUÇLAMIŞTI

Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları kaydetmişti:

"Bizden üniversite (Şehir Üniversitesi’ni kastediyor) istediler. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de bunun başka örneği yok. Bila bedel mülk edinme hakkı bizim vakıf yasalarına göre yok ama bunlar yaptı. Bunu milletimize anlat bakalım. Nasıl izah edeceksiniz!

Devlet bey (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kastediyor) güzel kullanıyor, ‘Serok Ahmet’ diyor. Bu tür işler yapıyor. Ne yaptın? Kurduğumuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne? Yok. Biz de bunların yolsuzlukları sebebiyle üniversiteyi aldık, devletimize mal ettik. Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin mülkü olarak hizmete devam ediyor, verdiğimiz imkanlar da çok daha ileri."