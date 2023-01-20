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Sinan Ateş Cinayeti için Davutoğlu: Bahçeli Erdoğan ve Soylu hala sessiz

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili soru sorarak Bahçeli, Erdoğan ve Soylu'ya seslendi. Davutoğlu, "Siz konuşana kadar her hafta soracağım" dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:23
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Davutoğlu'ndan 'Sinan Ateş' sorusu

Sinan Ateş Cinayeti için Davutoğlu: Bahçeli Erdoğan ve Soylu hala sessiz
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Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 21 gün geçtiğini söyleyen Davutoğlu, "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım" diye konuştu. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in suikastla öldürülmesinden ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

21 gün geçtiğini ve iktidarın hala sessizliğini koruduğunu vurgulayan Davutoğlu, bir açıklama gelene kadar her hafta "Neyi bekliyorsunuz?" diye soracağını açıkladı.

"SİZ KONUŞANA KADAR, HER HAFTA SORACAĞIM"

Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

"Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 21 gün yani 504 saat geçti. 

Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz?

Siz konuşana kadar, her hafta soracağım."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Ateş, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ateş, hastanede yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı Ahmet Karaca, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler iki kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

Ateş'in cenaze töreni Bursa Ulu Cami’nde yapıldı.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve AKP Milletvekili Refik Özen de katıldı.

DHA, cenaze törenine yaklaşık on bin kişinin katıldığını bildirdi.

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