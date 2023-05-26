Davutoğlu'ndan üç partiye çağrı. Birlikte grup kurmak bir zarurettir!

CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili sokan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinden olan üç partiye çağrıda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"İTİRAF EDEYİM ÇOK ISRAR ETTİM AMA ANLATAMADIM"

"AK Parti'den rahatsız olanların MHP'ye kayması ve toplamda bir denge bulmaya çalışması... Tabii bunda 'Millet İttifakı niye bunları çekemedi' sorusu doğru bir sorudur. Ben bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı Masa'yı kurmadan önce arkadaşlara 'gelin şuradaki ortak zemin kuralım' dedim. 'AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi mümkün değil' dedim. Ama anlatamadım. Yani sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazı şeyleri fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücün sırtına engelemeye yetmez."

Çağrısını şimdi yeniden yaptığını söleyen Davutoğlu "Özellikle bu üç parti yetkililerine. Meclis'te bir yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak bir zarurettir. Üç parti, hatta Demokrat Parti'yle. Birlikte grup kurmak bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

"FORMÜLLERİ ÇOK RAHAT BULUNUR"

Davutoğlu, "Birlikte nasıl çalışılacak?" sorusu üzerine şöyle dedi:

"Formülleri bulunur. Biz çalıştık. Ya ben çalışmadığım hiçbir şeyi gündeme getirmem. Çok rahat formülleri bulunur. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Evet. Yani evet. Orada biz ben de suçlayamıyorum seçmeni. Alışmadığı bir yere gidip vuramıyor işte. Ve bunu ben bunu söyledim."