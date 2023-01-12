Gelecek Partisi'nde deprem: Parti kurucularından Fatma Şerefoğlu istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu partisinden istifa etti.

Şerefoğlu, istifasını “10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Gelecek Partisi Kurucular Kurulu, Etik Kurulu ve Siyasi Parti üyeliği görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. İlk ve son siyasi deneyimimi büyük bir hayal kırıklığı ile noktalıyorum” ifadeleriyle açıkladı.

Şerefoğlu'nun paylaşımı şöyle:

İstifasına ilişkin iki sayfalık açıklama yayımlayan Şerefoğlu şu ifadeleri kullandı:

“2016 yılında Sayın Davutoğlu'na yapılmış olan haksızlığa karşı durup, aile ve çevremin bütün baskılarına rağmen cesur bir şekilde kızımla birlikte destekleyicisi oldum. Bu süreçteki samimi ve cesur iletişimimiz aile dostluğuna dönüştü. 2018 yılında kendisi parti kuracağını açıkladı ve Türkiye'nin birçok iline yaptığı ziyaretlerde bir gönüllü olarak yanında bulundum.

Kuruluşu esnasında Sayın Davutoğlu'nun daveti ile kurucu olarak katıldığım partiye hiçbir beklentim olmadan maddi manevi hizmet etmeye çalıştım.

"TEMİZ SİYASET SÖZLERİNİN HAVADA KALDIĞI BİR YAPI"

Geçtiğimiz 3 yıl içinde Sayın Davutoğlu'na 2 defa istifa, bir defa da aksi görüşte olmam nedeniyle ihraç talebim olmuş olup; kabul edilmedi. Ancak bugün temiz siyaset sözlerinin havada kaldığı bir yapıda bu kadar uzun süre yer almış olmanın pişmanlığı içindeyim.

3 Aralık 2022 de İstanbul’da Sayın Davutoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen Kurucular toplantısında, kendisinin" diğer partilerin durumu oldukça karışık, çok şükür bizim partiden ayrılan önemli bir kişi olmadı söylemiyle duyduğum şiddetli rahatsızlık kararımın kesinleşmesine vesile oldu. Çünkü partiden nice liyakatli ve onurlu kurucu, il ve ilçe başkanı, teşkilat üyesi yapılan yanlışları cesur bir şekilde eleştirdiği için ayrılmış ya da istifaya zorlanmıştı. Bu söyleme uygun olarak ben de "önemli olmayan" arkadaşlarımın yanında onurlu bir duruş sergilemem gerektiği kanaatine vardım

Bir Genel Başkan olarak Sayın Davutoğlu'nun partideki birçok liyakatli arkadaşın hakkını kadınların onurunu koruyamadığı ve asla eleştiriye açık olmadığı kanısı birçoğumuzda karşılık bulmuştur. Güven ve inanç kaybı içinde bu yapıda yer almak anlamsız hale gelmiştir

Tüm giden arkadaşlar gibi benim de gerekçe ve gözlemlerim oldu ve yapının düzgün ilerlemesi için bu gerekçeleri de her ortamda açıkça Sayın Davutoğlu'na ve inandığım diğer paydaşlara dile getirdim

"EN BÜYÜK KIRILMAMI YAŞADIM"

Sakarya'nın özveriyle çalışan kurucu ve kongreyle seçilen İI Başkanı Ender Serbes’e Genel Merkez başta olmak üzere yapılan kumpaslar, bana tarihin tekerrür ettiğini ve iktidar partisinin Sayın Davutoğlu'na yaptığı kumpasları anımsatmıştı. Biz haksızlık karşısında durmak üzere yola çıkmışsak, duruşumuzu göstermemiz gerekiyordu Ancak ilk sallantıda en büyük kırılmamı yaşadım. Çünkü içinde bulunmaktan utanç duyduğum ve son 1 yıldır hiçbir faaliyetinde yer almadığım Etik Kurulu'nun kendisini tek kişilik karar merci ilan eden başkanı son aşamada devreye girerek adaletten yana değil, güçlüden yana taraf olmayı tercih etmiş ve Ender Bey'in istifa sebebi olmuştur

Yine aynı Etik Kurul Başkanı taciz ve nepotizm problemleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanımdan birçok üye şikâyeti varken, ilk kurul denemesini trollerin ucuz iftiralarıyla hadsizce benim üzerimde denemeye kalktı ve onurlu duruşum karşısında başarısız olmuştur.

Benzer bir şekilde Manisa ve birçok ildeki liyakatsiz başkanlar nedeniyle mobbingler ve başarılı arkadaşların toplu istifaları duyulmazdan gelinmiştir.

"PARTİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İKTİDAR PARTİSİNDEN ARTMA TROLLERDEN OLUŞMUŞTU"

Yurtdışından ret davet ile getirilen, donanımı ve kalitesi zaten yapının çok üzerinde olan bir kadın kurucumuz da kendisine yapılan mobbingler ve bayanlarının gölgelenmeye çalışılması nedenleriyle istifası vermiştir.

Geçmiş vekillerimizden değerli kurucumuz Mustafa Öztürk de hem ilkesizlikler hem de söylemle icraat farklılıkları nedeniyle bu yapıda yer almak istemeyip istifasını vermiştir.

Tabii ki isimlerini saymakla bitiremeyeceğim birçok arkadaşım bu ve benzeri nedenlerle giderken parti içinde ahlaksız, liyakatsız ve biat edenler ödüllendirilmeye devam etmektedir.

İlk günden itibaren partinin büyük çoğunluğu iktidar partisinden artma trollerden oluşmuştu ve ne yazık ki bu troller büyük bir hırsla kendilerinden olmayanları temizleme çabasındaydı. Burada ben de payıma düşen Sayın Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası Suat Arkan aracılığıyla seviyesizce tehdit edilerek aldım.

Kadınlara yönelik taciz parti içinde rahatsız edici duruma gelmişti, hepsi kanıtları ile paylaşılıyor ancak ısrarla üç maymun oynanıyordu. En son örneği de söz verildiği halde 14 aydır ihracı beklenen, kendini öne çıkarmak adına her oluşum ve siyasi partide kapıları zorlamış ancak burada ödüllendirilirmiş Genel Başkan Danışmanlarından biriydi Servetinin fitresini veriyor diye mi bu yanlışlara göz yumulmaktaydı.

Ne yazık ki yine kapalı kapılar arkasında konuşulanlar yok sayıldı.

Bu yola çıkarken yaşadıklarını yaşatmayacak bir Genel Başkan ve oluşum inancım vardı, bu nedenle bir sivil toplum örgütü üyesi hassasiyeti ile görev aldım. Ancak büyük çoğunluğunu vasıfsız insanların oluşturduğu, nepotizmin zirve yaptığı bir yapıda adımın kirlenmesine daha fazla izin veremedim. Derdi koltuk değil vatana hizmet alan siyasetçilerin görev alacağı insanlar huzur ve refah içinde yaşayacağı bir ülke olması temenni ediyorum.”

DAVUTOĞLU: NEPOTİZM OLMAYACAK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir toplantısında yaptığı konuşmada "Sizden beklentimiz nasıl Ankara’da üst düzeyde yapılan değişim nasıl olgunluk içerisinde yapılmışsa, il ve ilçelerdeki yapılırsa, değişimlerde de aynı olgunluğu göstermenizi bekliyorum. Küçük hesapların yer almasını istemiyorum. Bu süreçte nepotizm (akraba ve yakın arkadaşları kayırma) olmayacak." ifadelerini kullandı.

NEPOTİZM NEDİR?

Fransızca kökenli bir kelime olan nepotizm, bir iş ya da bir konuda, akraba ve yakın arkadaşları kayırma anlamına geliyor.