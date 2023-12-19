Dayak cennetten çıkmadır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Dayak cennetten çıkmadır atasözünün anlamı nedir?
Dayak cennetten çıkmadır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Dayak cennetten çıkmadır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bazı kişiler tarafından dayak en etkili cezalandırma yöntemlerinden bir tanesidir.

Sözlü uyarı ile düzelmeyen ve hatasını kabul etmeyen kişilerin bir süre sonra dayak ile düzeleceği düşünülür.

DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Anneanneme küçükken bizi niye dövdüğünü sorduğumuzda hep dayak cennetten çıkmadır derdi.

Öğretmenler eskiden çocuklara sıra dayağı yaptığında dayak cennetten çıkar diyordu.

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