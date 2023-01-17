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Dayak cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 

İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde evine dönen Hüseyin Aslan, 2 kişinin saldırısına uğramış belindeki silahla bir kişiyi öldürüp diğerini yaralamıştı. Cinayetin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:23
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Dayak cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 

Dayak cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 
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İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz pazar akşamı saat 23.00 sıralarında Osmangazi Mahallesinde bir adam, kendisine sokakta saldırıda bulunan 2 kişiyi silahla vurmuştu. Saldırganlardan Emre Y. hayatını kaybederken, Resul T. karnından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan ve iki kişiyi vuran Hüseyin Aslan, gözaltına alındı.

SADIRININ ARKASINDA ESKİ ORTAK ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası detaylı çalışma yapan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, olayın eski ortak Mustafa Demir ile bağlantısını ortaya çıkardı. Demir ile Aslan arasında alacak verecek yüzünden sorun olduğunu belirledi. 

İlk ifadelerin ardından Mustafa Demir’in göz korkutmak adına Resul T. ile Emre Y.’yi tuttuğu öğrenildi. Hüseyin Aslan evine gittiği esnada arkadan yaklaşan ikili tam saldırdıkları anda silahına davranan Aslan’ın hedefi oldular. Olayda Emre Y. hayatını kaybetti.

ORTAKLAR TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa Demir ile Hüseyin Aslan adliyeye sevk edildi. Aslan, kendini müdafaa etmek için silahını sıktığını ifade etti. Demir ise olayı azmettirdiği iddialarını kabul etmedi. 

Mustafa Demir ve Hüseyin Aslan tutuklanarak cezaevine yollandı. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ise ortaya çıktı. İki saldırganın arkadan gelip dövmeye başladığı daha sonra Hüseyin Aslanın ikisini de vurduğu görülüyor.

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