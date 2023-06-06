Dayı tutuklandı! 3,5 aylık hamile yeğenini öldürmüştü

Kocaeli’de akraba iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla iddiaya göre rastgele ateş açıp 3,5 aylık hamile yeğeni İpek Çiçek'in (22) ölümüne, akrabası Azat O.'nun (9) da yaralanmasına neden olan Aydın Çiçek, tutuklandı.

Dayı tutuklandı! 3,5 aylık hamile yeğenini öldürmüştü

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkisinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni İpek Çiçek'in karnına ve bu sırada orada bulunan akrabaları Azat O.’nun sol koluna isabet etti. Çiçek ve Azat O. kanlar içinde yere yığılırken, Aydın Çiçek ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KIZ İSTEME KAVGASI

Ailelerden birinin oğullarına diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca da husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi. Kavga sırasında Aydın Çiçek’in rastgele ateş açtığı, mermilerin yeğeni İpek Çiçek ile akrabası Azat O.’ya isabet ettiği öne sürüldü.

İpek Çiçek'in cenazesi ikindi namazı sonrası Akdurak Yeşil Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Aydın Çiçek, polisin çalışması sonucu yakalandı. Aydın Çiçek, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(Kaynak: DHA)

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