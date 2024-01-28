Dayı yeğenini bıçaklayarak öldürdü. Arazi kavgasında kan aktı

Kaynak: İHA
Dayı yeğenini bıçaklayarak öldürdü. Arazi kavgasında kan aktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde arazi meselesi yüzünden dayı ve yeğeni arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte dayı, yeğenini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Umurlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mesut Alkış (39) ile dayısı C.B. (67) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada C.B., yeğeni Mesut Alkış'ı bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkış'ın hayatını kaybettiğini tespit edildi.

aw129831-01.jpgŞüpheli dayı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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