Dayı yeğenini bıçaklayarak öldürdü. Arazi kavgasında kan aktı

Olay, Umurlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mesut Alkış (39) ile dayısı C.B. (67) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada C.B., yeğeni Mesut Alkış'ı bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkış'ın hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Şüpheli dayı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.