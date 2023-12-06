De Gea İngiltere'ye geri dönüyor

Alman basınında çıkan haberlere göre, Manchester United’dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan David De Gea’nın sıradaki durağı belli oldu.

AYLARCA SAHADAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Nick Pope'nin yaşadığı sakatlık sonrası aylarca sahadan uzak kalması beklenirken İngiliz ekibi Newcastle United’ın İspanyol file bekçisine teklif götürdüğü iddia edildi.

TEKLİFİ KABUL ETMEK ÜZERE

Serbest oyuncu konumunda olan De Gea’nın ise Newcastle United'dan gelen bu teklifi kabul etmek üzere olduğu ifade edildi.