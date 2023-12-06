De Gea İngiltere'ye geri dönüyor

Nick Pope'nin yaşadığı sakatlık sonrası rotayı kaleci transferine çeviren Newcastle United De Gea'ya teklif yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
De Gea İngiltere'ye geri dönüyor

Alman basınında çıkan haberlere göre, Manchester United’dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan David De Gea’nın sıradaki durağı belli oldu.

AYLARCA SAHADAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Nick Pope'nin yaşadığı sakatlık sonrası aylarca sahadan uzak kalması beklenirken İngiliz ekibi Newcastle United’ın İspanyol file bekçisine teklif götürdüğü iddia edildi.

TEKLİFİ KABUL ETMEK ÜZERE
Serbest oyuncu konumunda olan De Gea’nın ise Newcastle United'dan gelen bu teklifi kabul etmek üzere olduğu ifade edildi.

İlgili Haberler
Tonali'ye Newcastle United'dan tam destek geldi
Tonali'ye Newcastle United'dan tam destek geldi
Newcastle PSG'yi bozguna uğrattı. Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Newcastle PSG'yi bozguna uğrattı. Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Newcastle United'dan tarihi galibiyet
Newcastle United'dan tarihi galibiyet
Öne Çıkanlar
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Son Haberler
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere Yazarlar
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Fenomenlerin kozmetik ürünleri tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Fenomenlerin kozmetik ürünleri tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Kapıkule'de operasyon. 90 Milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi Gündem
Kapıkule'de operasyon. 90 Milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Sade kek nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Sade kek nasıl yapılır?
Kırmızı et sektörüne ‘fiyat’ incelemesi Ekonomi
Kırmızı et sektörüne ‘fiyat’ incelemesi
Herkes Fatih Terim'e ödül verildi sandı. Kerem Bürsin'in Altın Kelebek'teki mimikleri olay oldu Gündem
Herkes Fatih Terim'e ödül verildi sandı. Kerem Bürsin'in Altın Kelebek'teki mimikleri olay oldu