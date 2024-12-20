DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü. ABD açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 19 Aralık'ta Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlenen bir operasyonla DEAŞ liderinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CENTCOM'un resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ABD güçlerinin, Deyrizor'da IŞİD lideri Mahmud olarak bilinen Ebu Yusuf'un bulunduğu bölgeye 'hassas' bir hava saldırısı yapıldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıda IŞİD lideriyle birlikte iki DEAŞ mensubunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hava saldırısının daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada CENTCOM komutanı General Michael Erik Kurilla'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Daha önce de belirtildiği üzere, bölgedeki müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışan ABD, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecektir. IŞİD'in şu anda Suriye'deki tesislerde tutulan 8,000'den fazla IŞİD mensubunu gözaltından kaçırma niyeti vardır. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları agresif bir şekilde hedef alacağız."

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki gruplar, 27 Kasım'da diktatör Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusuna saldırı başlatmış, 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmişti. Devrik lider Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.