﻿DEAŞ'ın eski sözde finansman sorumlusu tutuklandı

(İHA) - Kilis Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye gelen ve DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişiye yönelik Konya ve Kilis'te operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Konya'da 1, Kilis'te 1 kişi olmak üzere toplam 2 DEAŞ Terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.



Konya ilinde yakalanan C.A. isimli DEAŞ terör örgütü üyesinin 2013-2016 yılları arasında sözde DEAŞ silahlı terör örgütü adına finansman sorumlusu olarak üst düzey örgüt yöneticiliği görevini icra ettiği, emrinde 100 civarında terör örgütü mensubunun olduğu, el yapımı patlayıcı ve silah yapımında uzman olduğu öğrenildi.



Kilis İl Jandarma Komutanlığınca tamamlanan soruşturma neticesinde şüpheliler Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken Konya'da yakalanan C.A. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kilis'te yakalanan M.E.C. isimli şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.