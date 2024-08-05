Debby Kasırgası paniği: Acil durum ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Debby Kasırgası paniği: Acil durum ilan edildi

ABD’nin Florida eyaletinde Debby Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edilirken, bazı bölgeler için tahliye talimatı verdi.

ABD’nin Florida eyaletinde Debby Kasırgası alarmı verildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırganın tehlikeli dalgalara ve sel baskınlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

Debby Kasırgası, dün yerel saatle 23.00’de yavaş hareket eden tropikal fırtınadan saatte 120 km’ye ulaşarak güçlü sürekli rüzgarlara ulaşırken, NHC yetkilisi Jamie Rhome açıklamada bulundu.

"FELAKET NİTELİĞİNDE SEL BASKINLARINDAN BAHSEDİYORUZ"

Rhome, açıklamada, "Bu fırtınanın bir hikayesi olacak. Yavaş hareketi, tarihi miktarda yağış bırakacak ve potansiyel olarak 20 inçten fazla. Felaket niteliğinde sel baskınlarından bahsediyoruz” diye konuştu. Rhome, Debby'nin sıcak Körfez sularından beslendiğini ifade etti.

ZORUNLU TAHLİYELER YAPILDI

Florida Valisi Ron DeSantis, kasırgaya hazırlık olarak birçok şehirde acil durum talimatları verirken, 3 bin Ulusal Muhafız görevlendirdi. Eyalete bağlı Citrus, Dixie, Franklin, Levy ve Wakulla'nın Körfez kıyısındaki bazı bölgelerde zorunlu tahliyeler edildi.

Öte yandan, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde de kasırgaya hazırlık amacıyla acil durum ilan edildi.

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