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300 milyonda bir görülen 'yılan bebeğe' babası dava açtı! Dede kayyum olarak atandı

300 milyonda bir görülen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla 2021 yılında dünyaya gelen ve halk arasında "yılan bebek" denilen Gökdeniz T.'ye babası tarafından açılan soybağı davasında dede kayyum olarak atandı. DNA testi raporunda babanın "yüzde 99 biyolojik baba" olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 04:27
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Dede kayyum olarak atandı. 300 milyonda bir görülen 'yılan bebeğe' babası dava açtı

300 milyonda bir görülen 'yılan bebeğe' babası dava açtı! Dede kayyum olarak atandı
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Eşme'de 25 Ocak 2021'de Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gözlerini açan Gökdeniz bebeğin annesi E.F. ile babası M.T, doğumdan 3 ay önce boşanmak için Eşme Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

İHA’nGökdeniz bebek doğduktan sonra ise baba M.T, aynı mahkemede soybağının (nesebin) reddi davası açtı. Davacı baba M.T, bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun nesebinin tespit edilmesini istedi.

YÜKSEK ÖLÜM RİSKİNDEN "ÖNCELİKLİ DOSYA" TALEBİ

Davalı anne daha önce Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Çift DNA" (kimerizm) davasını çözen avukat Zeynep Avcı'ya başvurdu. E.F'nin avukatlığını üstlenen Zeynep Avcı ve Ahmet Ocak, 18 Nisan 2022'de mahkemeye verdikleri dilekçede, DNA testi yapılmasını talep etti. Avukatlar dilekçede, yüksek ölüm riski olduğundan "öncelikli dosya" olarak bebek ile baba ve annenin en yakındaki İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini istedi. Dilekçede, Harlequin tipi iktiyozis hastalığının kalıtsal bir deri bozukluğu ve iktiyozis grubu bozukluklardan nonbüllöz iktiyozisin en ağır şekli olduğu kaydedildi. Ölümcül olmasına rağmen bu bozuklukla doğan ve hayatına devam eden bebeklerin bulunduğu vurgulandı.

DNA RAPORU: YÜZDE 99 BİYOLOJİK BABA

İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Gökdeniz bebek ile baba M.T. ve anne E.F'den alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi yaptı. Mahkemeye gönderilen 29 Haziran 2022 tarihli adli tıp raporunda, bebeğe ait DNA profili ile anne ve babanın DNA profillerinin karşılaştırıldığı belirtilerek, elde edilen sonuçlar itibarıyla M.T'nin yüzde 99 bebeğin biyolojik babası olabileceği tespitine yer verildi.

DEDESİ, GÖKDENİZ BEBEĞE KAYYUM ATANDI

Öte yandan, Gökdeniz bebeğin anne ve babasının boşanma davaları, 9 Haziran 2022'de karara bağlandı. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi çiftin boşanmasına karar verirken, Eşme Sulh Hukuk Mahkemesi ise 19 Ekim 2022 tarihinde Gökdeniz bebeğe annesinin babası olan dedesi S.F'yi kayyum olarak atadı. Kayyum kararında, Gökdeniz bebeğin yasal temsilcileri arasında menfaat çatışması çıktığı için bebeği soybağı davasında temsil edecek kayyuma ihtiyaç olduğu belirtildi. Mahkeme, bebeğin dedesi S.F'yi kayyum olarak uygun gördü. Baba M.T, bebeğe dedesinin kayyum olarak atanmasına itiraz etti. Kayyum itirazını, istinaf mahkemesi olarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi inceleyecek.

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