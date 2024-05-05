Dede torun kavgasında kan çıktı

Kaynak: İHA
Dede torun kavgasında kan çıktı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir torun, dedesi ile çıkan kavgada yaralandı. 21 yaşındaki genç torun hastaneye kaldırıldı.


Dede ile torun arasındaki kavga, Taşköprü ilçesi Kornapa köyünde yaşayan 67 yaşındaki O.E. ile 21 yaşındaki torunu O.E. arasında henüz sebebi tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında torun O.E. bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından O.E. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı torun, daha sonra ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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