Dedeye kanlı pusu! Zili çaldı, saklandı, vurdu

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Bayraklı ilçesi 2115 Sokak’ta meydana geldi. Kadir Emre K. ile dedesi Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BACAĞINDAN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Emre K., dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKALANDI

Yaralanan Mehmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Kadir Emre K. ise polis tarafından yakalandı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

OLAN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet A.'nın, tartıştığı torunu adir Emre K. tarafından tabancayla bacağından vurulduğu anlar kayıtlara geçti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Emre K., tutuklandı