DeepSeek R1: Çin’den dünyayı şaşırtan yapay zeka hamlesi

Çin, yapay zeka alanında ABD ile rekabet edebilmek için önemli bir adım attı. Zhejiang eyaletinde yerleşik DeepSeek laboratuvarı, DeepSeek-R1 ve DeepSeek-R1-Zero modellerini piyasaya sürdü. Bu modeller, OpenAI’nin popüler o1 modeline rakip olurken, maliyet açısından çok daha avantajlı ve özgür bir lisans modeli sunuyor. DeepSeek-R1, “simüle edilmiş düşünme” (simulated reasoning) yöntemiyle çalışarak özellikle matematik, fizik ve doğa bilimlerinde üstün sonuçlar elde ediyor.

ETKİLEYİCİ TEST SONUÇLARI

DeepSeek-R1, matematik testlerinde Aime 2024’te %79,8 ve Math-500 testinde %97,3 başarı sağladı. OpenAI’nin sonuçları bu testlerde geride kaldı. Genel bilgi ve programlama yeteneklerini değerlendiren diğer testlerde de DeepSeek öne çıktı. Örneğin, SWE-bench Verified programlama testinde %49,2, genel bilgi testi MMLU’da %90,8, GPQA Diamond’da ise %71,5 başarı elde etti. AlpacaEval 2.0 yazma ve soru-cevap testinde ise %87,6’lık bir oran yakaladı. Ancak bu sonuçlar henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

ÖZGÜR LİSANS VE SINIRLAMALAR

DeepSeek-R1, MIT lisansı ile sunularak kullanıcıların sistemi özgürce kullanabilmesine ve değiştirebilmesine olanak tanıyor. 671 milyar parametreye sahip modelin daha küçük versiyonları, laptop gibi cihazlarda bile çalışabiliyor. Ancak, Çin hükümetinin kuralları gereği bazı politik konulara yanıt verme konusunda sınırlamalar bulunuyor. Buna rağmen, yerel olarak barındırılan versiyonlarda bu filtreler devre dışı bırakılabiliyor.

REKABET VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

DeepSeek'in piyasaya çıkışı, ABD'nin Çin'e yönelik yapay zeka teknolojisi ihracatını kısıtladığı bir döneme denk geldi. Uzmanlar, Çin’in bu atılımının yapay zeka sahnesini değiştirebileceğini belirtiyor. George Mason Üniversitesi’nden Dean Ball, DeepSeek’in küçültülmüş modellerinin düşük maliyetle erişim sağladığını ve bu durumun yapay zeka uygulamalarını demokratikleştireceğini ifade etti.